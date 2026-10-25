Accueil - Mercato Stade Rennais - Ligue Europa : Vers un report de Stade Rennais-Olympiacos ?

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Le Stade Rennais pourrait voir sa rencontre de Ligue Europa contre l’Olympiacos, programmée le jeudi 5 novembre à 18 h 45 au Roazhon Park, reportée ou déplacée à cause d’un mouvement social annoncé en France. Les forces de l’ordre manquent pour sécuriser la soirée, et plusieurs options sont à l’étude avec l’UEFA.

Stade Rennais-Olympiacos : Un calendrier fragilisé par les tensions sociales

À quelques jours de ce rendez-vous européen, l’organisation du match entre le Stade Rennais et l’Olympiacos pose de vraies questions. A l’approche de cette affiche de la quatrième journée de Ligue Europa, un appel à la grève générale est lancé pour le 5 novembre, avec des manifestations massives attendues, notamment en Ille-et-Vilaine. Un indice inquiète d’après les informations de RMC sport.

La préfecture aurait déjà averti le club breton. Les forces de l’ordre seront occupées à encadrer les cortèges. À Rennes, où les défilés dégénèrent parfois en heurts, cela complique sérieusement la tenue du match dans les conditions habituelles. Pour l’instant, aucun dispositif policier ne serait disponible au Roazhon Park.

L’Olympiacos, un déplacement sous haute surveillance

Les manifestations ne sont pas le seul souci. L’arrivée des supporters grecs préoccupe aussi les autorités, qui gardent un œil sur les déplacements liés à certaines affiches européennes. Le 15 octobre a notamment laissé des traces.

Lors d’Olympiacos-OM en Ligue Europa, remporté 1-0 par le club grec au Vélodrome, le déplacement des supporters de l’Olympiacos a été interdit avant d’être autorisé à la dernière minute. L’épisode montre combien il est délicat de faire cohabiter une compétition européenne et les impératifs de sécurité publique.

Avancer, reporter ou délocaliser : trois pistes sur la table

Dans ce contexte, le Stade Rennais discute avec les autorités et l’UEFA pour trouver comment organiser la rencontre. Trois scénarios circulent : avancer le match au mercredi 4 novembre, le repousser à une date ultérieure ou le jouer sur terrain neutre.

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Le mercredi pose pourtant un autre problème, car ce soir-là des matchs de Ligue des champions sont déjà au programme. Un report, lui, exigerait de dénicher un créneau libre dans le calendrier européen. Quant au terrain neutre, il obligerait à repenser toute l’organisation de la rencontre.

Une décision attendue avant le rendez-vous européen

Côté Stade Rennais, l’urgence est d’obtenir vite une réponse pour préparer l’équipe, les supporters et tous les acteurs concernés. Tant que la sécurité n’est pas garantie, la tenue du match le 5 novembre reste incertaine.

Selon RMC Sport, une décision est attendue en début de semaine prochaine. Le sort de cette rencontre dépendra donc de l’issue des discussions entre le club breton, les autorités et l’UEFA.