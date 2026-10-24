Mercato Stade Rennais : Dortmund rêve de Mahamadou Nagida

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Mahamadou Nagida intéresse le Borussia Dortmund depuis ses derniers matchs avec le Stade Rennais, notamment le nul contre la Juventus Turin (2-2) en Ligue Europa. Le club allemand rejoint les nombreux prétendants dulatéral gauche camerounais de 21 ans, lié au SRFC jusqu’en juin 2029.

Mercato Stade Rennais : Nagida frappe fort face à la Juventus et élargit ses horizons

Le Stade Rennais détient peut-être l’un de ses joueurs les plus courtisés pour les prochaines fenêtres de transfert. Jeudi soir, sur la pelouse de la Juventus Turin, Mahamadou Nagida a pesé sur les deux buts bretons dans un match terminé sur le score de 2-2. D’après Africa Foot, cette prestation a nourri l’intérêt du Borussia Dortmund pour le jeune international camerounais.

Menés très vite, les Rennais sont revenus grâce à un vrai effort collectif et ont ramené un point. Nagida s’est surtout distingué par son implication offensive. Titulaire pour la troisième rencontre européenne de suite, il rend à Franck Haise la confiance reçue, alors que Quentin Merlin lui dispute le poste de latéral gauche.

Dortmund rejoint une concurrence européenne déjà relevée

Dortmund ne serait pas seul à suivre de près le défenseur rennais. Le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais auraient aussi des vues sur lui côté français. À l’étranger, l’Inter Milan, le Milan AC et le FC Porto pourraient se positionner. L’arrivée du club allemand risque pourtant de mettre la pression sur le dossier.

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Dortmund a la réputation de miser sur les jeunes talents. Mais rien n’est acté. Le club allemand et son homologue français ont déjà réalisé de bonnes affaires ensemble par le passé avec notamment la signature de Ousmane Dembélé en 2016 alors qu’il n’avait que 18 ans. Une opération estimée alors à 15 millions d’euros.

Un contrat jusqu’en 2029, un prix qui change de dimension

Le Stade Rennais tient un atout de poids dans la discussion. Mahamadou Nagida est sous contrat jusqu’en juin 2029. La direction peut donc attendre et ne subira pas une vente précipitée. Dortmund et les autres devront déposer une offre assez séduisante pour faire plier le club breton, pour un joueur dont la valeur marchande pourrait exploser.

Selon Africa Foot, elle serait passée de 1,5 million d’euros en décembre 2025 à 10 millions d’euros en septembre 2026, soit environ 567 % en neuf mois. C’est aussi la preuve que Nagida pourrait prochainement rapporter un gros chèque aux Rouge et Noir.

L’été 2027 en ligne de mire pour les Rouge et Noir

Présent trois fois dans le onze rennais sur les sept premières journées de Ligue 1, Nagida s’installe peu à peu chez les professionnels. Ses titularisations européennes d’affilée prouvent la confiance de son entraîneur et lui offrent une belle vitrine face à des adversaires de haut niveau.

Pour Rennes, il s’agit maintenant d’accompagner cette montée en puissance tout en gardant la main sur les sollicitations extérieures. Le mercato estival 2027 pourrait devenir un rendez-vous clé si les intérêts annoncés se muent en offres fermes.

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D’ici là, sa régularité, son temps de jeu et sa faculté à tenir ce niveau pèseront dans la balance. Dortmund est dans la course, mais le Stade Rennais garde la main sur l’avenir contractuel du joueur.