Stade Rennais : Haise écarte un élément offensif contre Strasbourg

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Le Stade Rennais a dévoilé le groupe retenu par Franck Haise pour affronter le RC Strasbourg ce dimanche à 17h15 dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. L’entraîneur breton a décidé de se passer d’un élément offensif pour cette rencontre.
Stade rennais : Lepaul absent, Arnaud Nordin non retenu
Ce dimanche après-midi, le Stade Rennais reçoit le RC Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Pour cette affiche, Franck Haise, l’entraîneur du club breton, a convoqué un groupe de 21 joueurs, dont ne fait toujours pas partie Estéban Lepaul, qui s’est blessé à la cheville face au Paris FC dimanche dernier. Comme annoncé par le coach du SRFC lui-même, l’attaquant de 26 ans est absent.
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Le meilleur buteur de Ligue 1 avec sept réalisations souffre toujours d’une entorse à la cheville gauche. Deux autres joueurs manquent à l’appel par rapport au groupe convoqué jeudi pour le déplacement à Turin : Arnaud Nordin et Henrick Do Marcolino. Tous deux avaient fait partie des 23 joueurs retenus pour la rencontre de Ligue Europa. Quentin Merlin figure en revanche bien dans le groupe, tout comme Mahamadou Nagida.À voirOL : Paulo Fonseca confirme cinq absents face au Paris SG !
Franck Haise, qui pourrait faire tourner face aux hommes de Hugo Oliveira afin de gérer l’enchaînement des rencontres, dispose notamment de Boulaye Dia, Mousa Al-Tamari, Eliezer Mayenda et Issa Soumaré dans le secteur offensif.
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Après son match nul encourageant sur la pelouse de la Juventus Turin (2-2), le Stade Rennais retrouve la Ligue 1 avec la réception de Strasbourg. Un rendez-vous important pour confirmer les progrès entrevus en Europe.
Le groupe du Stade Rennais face à Strasbourg
Gardiens : Belazzoug, Lemaître, Samba.
Défenseurs : Frankowski, Reynolds, Cresswell, Rouault, Aït Boudlal, Oliveira, Merlin, Nagida.À voirOM : Un grand retour dans le groupe de Genesio contre Le Havre
Milieux : Rongier, M. Camara, Thomasson, Cissé, Blas, Szymański.
Attaquants : Al-Tamari, Dia, Mayenda, I. Soumaré.
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