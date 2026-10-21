Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Franck Haise viré avant la fin de la saison ?

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Franck Haise sur une chaise éjectable au Stade Rennais ? Battu 4-3 par le Paris FC malgré un triplé d’Estéban Lepaul, Rennes entend les critiques monter autour de son entraîneur. Sur RMC, dans l’After Foot, Daniel Riolo a taillé le travail de l’entraîneur breton et laissé entendre qu’il pourrait ne pas aller au bout de la saison.

Stade Rennais : Daniel Riolo charge Franck Haise après le naufrage parisien

Spectaculaire, la soirée du Stade Rennais l’a surtout été par ses failles défensives. Pour Daniel Riolo, qui s’exprimait dans l’émission After Foot sur RMC, la prestation face au Paris FC confirme que l’équipe de Franck Haise souffre d’un problème collectif. Trois buts d’Estéban Lepaul, et pourtant quatre buts encaissés et zéro point au retour.

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Le consultant ne fait pas de cadeau à l’entraîneur rennais, dont le travail lui paraît insuffisant. « Ce que j’ai vu lors de ce PFC – Stade Rennais me confirme que Franck Haise ne maîtrise rien du tout dans cette équipe », a-t-il lancé. Il évoque aussi un manque de travail à l’entraînement. « Les échos que j’ai confirment tout ça. Il y a un manque de travail à l’entraînement », a ajouté Riolo.

Une identité de jeu toujours difficile à discerner

Le score mis de côté, Riolo doute que Rennes puisse bâtir un projet collectif lisible. L’ancien coach du RC Lens, censé savoir organiser une équipe, n’arrive plus selon lui à appliquer les principes qui avaient fait sa réputation dans le Nord. Son passage à Nice, d’après le consultant, avait déjà fait basculer sa carrière.

« Il n’y a pas de jeu. Il n’y a que dalle. Je suis incapable de vous donner l’idée de jeu générale », a-t-il martelé dans l’After Foot, avant d’enchaîner : « Franck Haise est perdu et il se pourrait bien qu’il ne termine pas la saison. » Sa sortie met l’avenir du technicien sur la table. La direction rennaise, elle, n’a rien décidé à ce stade sur son poste.

Florent Gautreau pointe les choix tactiques et le milieu

Florent Gautreau partage les réserves de Riolo et questionne les compositions comme l’organisation du milieu. Selon le journaliste, le contenu proposé depuis la rentrée est loin de ce que l’arrivée de Franck Haise laissait espérer. Il a surtout épinglé les choix faits contre Lyon, puis face au Paris FC. « On attendait Franck Haise avec du jeu », rappelle-t-il.

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« Mais depuis le début de la saison, en prenant les matchs les uns après les autres, le contenu n’y est pas », a-t-il détaillé. Il juge aussi le milieu illisible. Cette instabilité pénalise plusieurs joueurs, à commencer par Mahdi Camara et Valentin Rongier, dont les performances lui paraissent en retrait. Il s’interroge enfin sur Mayenda, utilisé sur un côté plutôt qu’en pointe.

Un recrutement qui alimente les interrogations

Gautreau ne s’arrête pas aux décisions prises pendant les matchs. Il vise aussi la construction de l’effectif et l’implication de Franck Haise dans le recrutement. À ses yeux, l’attaque rennaise manque de complémentarité et n’exploite pas assez les qualités d’Estéban Lepaul, pourtant triple buteur contre le Paris FC.

« Dans le recrutement, Franck Haise ne s’implique pas suffisamment dans la construction de son effectif », tranche le journaliste. Lepaul manque selon lui de ballons, et les ailes ne font pas assez vivre l’attaque. Le problème dépasse donc la seule responsabilité de l’entraîneur. C’est la cohérence entre les profils recrutés, les besoins du groupe et les choix tactiques qui est en jeu.

La Juventus, prochain test pour Franck Haise

Reste que la situation sportive de Rennes ne se résume pas à une soirée. Après sept journées de Ligue 1, le club breton pointe à la sixième place avec 13 points. Ce bilan tient la route, même si la défaite contre le Paris FC remet en lumière les fragilités défensives.

Côté statistiques, 3,67 buts attendus pour le Paris FC contre 3,12 pour Rennes : un match ouvert, plein d’occasions. La Juventus, en Europe, sera le prochain test pour Franck Haise et ses joueurs. Autre inquiétude, l’état d’Estéban Lepaul, sorti sur une douleur à la cheville.

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Pour l’instant, les propos de Riolo et de Gautreau traduisent surtout un scepticisme qui grandit sur le contenu du jeu rennais. Parler d’une vraie menace pour le poste de Franck Haise supposerait que les dirigeants aient remis en cause son statut, et rien ne le confirme.