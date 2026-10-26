Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Le Cardinal met en garde ses coéquipiers après Nantes

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L’ASSE est venu à bout du FC Nantes (1-0) ce week-end. Julien Le Cardinal refuse cependant de se reposer sur ses lauriers. La capitaine stéphanois a envoyé un message clair à ses partenaires à l’issue du match.

ASSE : Une victoire difficile pour Le Cardinal

Ian Cathro n’a sans doute pas boudé son plaisir après le succès de l’AS Saint-Etienne ce samedi face au FC Nantes. Même si la manière n’avait rien de flamboyant. Ses hommes ont longtemps buté sur une équipe nantaise bien regroupée et difficile à déstabiliser.

L’unique but inscrit par Augustine Boakye a offert la victoire aux Verts. Ceux-ci conservent la première place de la Ligue 2. Mais le parcours pour un retour dans l’élite est encore long. Julien Le Cardinal a d’ailleurs reconnu sans détour que l’adversaire nantais avait posé de sérieux problèmes à son équipe.

Le capitaine de l’ASSE, dans des propos rapportés par BeIn Sports, a remarqué que : « Nantes nous a mis pas mal en difficulté avec leur bloc bas. Ils ont été très bons défensivement (…) on ne se procure pas grand-chose, mais il faut savoir se montrer efficace ».

Un message pour la suite

Le milieu stéphanois en tire une leçon simple : un match ne se gagne pas forcément en dominant. Parfois, les occasions se font rares, et c’est à ce moment-là que le réalisme fait la différence. L’ASSE a su en profiter pour décrocher un nouveau succès.

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Julien Le Cardinal a aussi salué l’apport des remplaçants, preuve que le vestiaire fonctionne comme un véritable collectif. Il a surtout tenu à rappeler à ses partenaires qu’il ne fallait pas s’endormir. « C’est un état d’esprit d’avoir cette solidité défensive tous ensemble, ça paye, il faut continuer. Il ne faut surtout pas se relâcher, donner le meilleur de soi-même à chaque match », a-t-il ajouté.

Son discours est limpide. L’AS Saint-Etienne doit se donner à fond à chaque rencontre pour tenir le plus longtemps possible sur cette dynamique positive. Son avertissement rappelle qu’en championnat, la moindre baisse de régime peut se payer cher.

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