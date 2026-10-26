Accueil - Mercato ASSE - ASSE-FC Nantes (1-0) : Lourde sanction en vue pour Sainté

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L’ASSE d’Ian Cathro a remporté le choc face à Nantes (1-0) dans les dernières secondes. Mais la célébration des Magic Fans en tribunes risque de coûter très cher au club stéphanois.

ASSE : Ian Cathro savoure, la Ligue menace

Ian Cathro a vu ses joueurs faire exploser Geoffroy-Guichard ce samedi soir. À quelques secondes du coup de sifflet final, Augustine Boakye a surgi pour offrir la victoire à l’AS Saint-Etienne face au FC Nantes. L’attaquant ghanéen, déjà capable de coups d’éclat décisifs dans cette même opposition par le passé, a fait chavirer le stade.

L’euphorie n’a pas seulement gagné la pelouse. Les Magic Fans, dans la foulée du but, ont embrasé les tribunes avec un spectacle pyrotechnique impressionnant. Fumées et lumières ont envahi l’enceinte. A tel point que l’arbitre a dû interrompre la rencontre pendant plusieurs minutes.

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L’image est spectaculaire. Sauf qu’elle s’oppose clairement au règlement fixé par la Ligue qui interdit les engins pyrotechniques dans les stades. L’ASSE sait qu’il ne devrait pas s’en tirer sans conséquences.

Quelle sanction pour l’AS Saint-Etienne ?

La Commission de discipline de la LFP a déjà frappé fort dans des affaires comparables. Nantes en a fait les frais par le passé, avec une tribune fermée et un huis clos pour avoir laissé ses supporters craquer des fumigènes. L’ASSE connaît elle aussi le sujet. Puisqu’une fermeture conservatoire de Geoffroy-Guichard avait suivi les festivités des Magic Fans lors d’un match contre le PSG en 2019.

Amende, fermeture partielle de tribune ou huis clos ? La sanction reste à déterminer. Elle devrait tomber après l’instruction du dossier. Le Progrès laisse entendre que l’ASSE devrait finalement écoper d’une fermeture partielle du Kop Nord pour une rencontre.

Le club stéphanois se retrouve donc face à un dilemme. Il doit préserver la ferveur de son public, tout en évitant que cette passion ne lui coûte cher dans une saison de Ligue 2 où chaque point compte. Les Verts occupent actuellement la première place du championnat.

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