Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ian Cathro très exigeant avec le buteur Augustine Boakye

Bien que décisif en ce début de saison avec l’ASSE, Augustine Boakye peut et doit encore s’améliorer selon Ian Cathro. L’entraineur des Verts se montre très exigent avec le buteur.

ASSE : Augustine Boakye en tête des Verts les plus décisifs

Si l’ASSE fait un bon début de saison, elle le doit en partie aux performances de ses joueurs les plus décisifs, dont Augustine Boakye. Il est auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 8 matchs disputés en Ligue 2. Il a inscrit ses buts lors des cinq derniers matchs consécutifs des Stéphanois. L’ailier droit avait surtout permis aux Verts de décrocher trois points à Dijon où ils étaient tenu en échec (2-2), jusqu’au but victorieux marqué à la 80e minute (2-3).

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Samedi dernier, le numéro 20 de l’équipe de Saint-Etienne avait assuré le succès des Stéphanois contre Rodez AF. Il avait inscrit le deuxième but des Verts (2-0, 55e), à la conclusion d’un superbe geste technique, alors que les Ruthénois poussaient pour égaliser. Augustine Boakye avait réalisé le coup du foulard sur Raphaël Lipinski avant d’ajuster le portier de RAF, Quentin Braat, du pied droit.

Cathro apprécie la qualité technique de l’ailier et son influence sur le jeu

La performance remarquable du joueur de 26 ans contre Rodez a été bien appréciée par Ian Cathro à l’issue de la rencontre. « Il a la qualité pour avoir de l’influence offensivement pour notre équipe et il nous a déjà offert de jolis moments. Des buts comme celui qu’il marque samedi nous rappellent pourquoi on aime le football », a-t-il réagi, tout en lui souhaitant d’être plus efficace sur les occasions nettes de but :

« J’espère qu’il marquera aussi des buts faciles à deux mètres de la cage ! Et je suis sûr que ce sera le cas au cours de la saison ».

Cathro : « Boakye peut encore s’améliorer et atteindre un niveau plus haut »

Fort de ses statistiques actuelles, Augustine Boakye fait partie des meilleurs joueurs de la Ligue 2. Il est arrivé en deuxième position au Trophée UNFP du meilleur joueur du mois de septembre 2026. À l’issue de la 8e journée, il est deuxième au classement des buteurs du championnat, derrière Pape Moussa Fall du FC Metz (7 buts).

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Toutefois, le coach écossais de l’AS Saint-Etienne estime que l’international Ghanéen (2 sélections) peut faire mieux dans la suite de la saison 2026-2027. « Je sais qu’Augustine Boakye peut faire encore plus. Il peut s’améliorer et atteindre un niveau, tant défensivement qu’offensivement, encore meilleur sur ces prochains mois », a-t-il déclaré.

Le Ghanéen au Mondial grâce à l’AS Saint-Etienne

Pour rappel, le natif de Bompata (Ghana) est devenu international grâce à ses performances avec le club stéphanois en Ligue 2. Il a été sélectionné pour la première fois en juin 2026. Il était convoqué pour la Coupe du monde 2026, mais il n’a pas joué de match jusqu’à l’élimination des Black Stars en 16e de finale.

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C’est finalement lors de la dernière trêve internationale que le joueur de l’ASSE a validé sa première sélection avec le Ghana, contre la Côte d’Ivoire. Il a enchaîné ensuite face à la Gambie, lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2027).