Le feuilleton de la vente OM rebondit avec un accord secret entre la CMA CGM et l'Arabie saoudite, favorisant cette future transaction.

Vente OM : La CMA CGM, un sponsoring en prélude de l’arrivée l’Arabie saoudite

Cet été, la CMA CGM est devenue le principal sponsor maillot de l'Olympique de Marseille en remplacement de Cazoo. Ce changement de sponsoring a été scruté de près par les supporters et les observateurs de l’OM, suscitant diverses spéculations sur l'avenir du club. Le président de la compagnie maritime, Rodolphe Saadé, a même été présenté comme le futur successeur de Frank McCourt à Marseille, ce qui a alimenté les interrogations. Le sponsoring de la CMA-CGM était-il un premier pas dans le processus de la vente OM ?

Avec une fortune estimée à 9,8 milliards de dollars, Rodolphe Saadé dispose des ressources nécessaires pour envisager l'acquisition de l'OM. Cependant, ses représentants ont rapidement démenti cette hypothèse, en affirmant que leur soutien se limitait au simple "sponsoring du club". Malgré cette précision, certains instigateurs de la vente OM, dont Thibaud Vézirian, ont une vision différente de ce partenariat entre la CMA-CGM et Marseille.

Via le site Teamfootball, le journaliste français met en exergue les liens commerciaux étroits existant entre Rodolphe Saadé et l’Arabie saoudite . Il soutient que le milliardaire marseillais d’origine libanaise prépare l'arrivée des investisseurs saoudiens à l'OM, et que le sponsoring de la CMA CGM n'est qu’une étape de ce processus très complexe. Selon Thibaud Vézirian des "négociations en coulisses sont enflammées", suggérant que les discussions concernant la vente de l’OM à l’Arabie saoudite progressent rapidement.

Les Saoudiens déjà impliqués dans le financement de l’Olympique de Marseille

L’argument principal derrière cette théorie est aussi d’ordre économique. En effet, un projet majeur de la nouvelle route de la soie, partant de la Chine à la Méditerranée via l'Inde et l'Arabie saoudite, est en cours. L’état pétrolier et Rodolphe Saadé, en tant que dirigeant d'une entreprise de transport maritime mondiale, ont un intérêt partagé dans la réussite de ce projet de grande envergure. Thibaud Vézirian estime alors que cette collaboration conduit certainement à une coopération plus étroite entre le clan Saadé et l'Arabie saoudite, ce qui pourrait inclure le rachat de l'OM par un "consortium saoudien".

À noter que le mercato estival de l'Olympique de Marseille a particulièrement été mouvementé cet été, avec l'arrivée de neuf nouvelles recrues, en dépit d’un déficit financier considérable. Thibaud Vézirian soutient alors que ce niveau d'activité pourrait être financé par les investisseurs saoudiens, bien que cela ne soit pas encore confirmé. Il souligne les changements majeurs opérés au sein du club phocéen ces derniers temps, tels qu'une "masse salariale historiquement élevée, des modifications dans la structure juridique du club, des contrats nébuleux, des primes d’un tout autre niveau depuis 2021, l’entité mère du club dans le Delaware, des transferts records".

Tous ces éléments font dire à l’ancien journaliste de L’Équipe que la vente de l’OM à l’Arabie saoudite est "inéluctable", et que les négociations entamées entre les deux parties finiront par aboutir à un accord, peu importe le temps que cela prendra. Néanmoins, ces informations n’ont pas été confirmées. La direction de l'OM et Rodolphe Saadé ont tous deux nié toute intention de vendre le club ou de le racheter. Alors que les rumeurs persistantes depuis 2021, l'issue de ce dossier très sensible reste incertaine. Il faudra attendre des annonces officielles pour obtenir des informations plus claires sur l'avenir de l'OM et d'éventuelles implications liées à la CMA CGM et l’Arabie saoudite.