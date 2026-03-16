Mercato : Mbappé sort enfin la vérité sur son départ du PSG

Deux ans après avoir claqué la porte pour rejoindre les rangs du Real Madrid en tant qu’agent libre, Kylian Mbappé sort enfin la vraie pour laquelle il a quitté le PSG.

Mercato PSG : Le Real Madrid, un rêve d’enfant pour Kylian Mbappé

Recruté en août 2017 en provenance de l’AS Monaco pour 180 millions d’euros, Kylian Mbappé aura passé sept belles années sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mais à l’été 2014, l’attaquant français a décidé de ne pas prolonger son contrat dans la capitale pour rejoindre librement le Real Madrid.

Lisez aussi : Conflit PSG : Une requête choc adressée à Kylian Mbappé

À voir

Mercato PSG : Un solide défenseur dit Oui à Luis Campos

Une décision qui a dégradé son image auprès des supporters parisiens, qui se sont sentis trahis, le joueur ayant promis auparavant de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu. Quelques mois après son arrivée au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France avait répondu aux questions d’enfants handicapés dans l’émission beUNITED sur beINSPORTS.

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG avait alors expliqué qu’il serait resté toute sa vie dans la capitale, mais une raison bien précise l’avait obligé à s’en aller : son rêve d’enfant de porter la tunique blanche du Real Madrid.

« J’ai passé sept ans au PSG, c’était un honneur. Je ne pense pas l’avoir assez dit, ni montré, mais j’ai toujours été conscient d’où je suis et du grand club qu’est le PSG. Je suis allé dans le plus grand club du monde (le Real). J’ai toujours dit que c’était le seul club pour lequel j’aurais quitté le PSG », avait avoué Kylian Mbappé, avant d’avouer qu’il serait resté toute sa vie au Paris SG s’il n’y avait pas eu le Real Madrid.

À voir

Mercato OM : 100 M€ sur la table de Benatia, un crack va partir

« Si je n’avais pas pu aller au Real Madrid, je serais resté au PSG toute ma vie. Je rêvais de jouer dans ce club et j’en suis très heureux. Mais bien sûr, je regarde toujours les matchs du PSG, j’ai des amis dans l’équipe et ils jouent bien en ce moment », a ajouté Mbappé, qui a signé en faveur des Merengues jusqu’en juin 2029.

Lisez aussi : Prud’hommes : Le PSG répond cash au clan Kylian Mbappé !

Après avoir manqué les cinq dernières sorties des Madrilènes en raison d’une blessure, le Champion du Monde 2018 va faire son retour dans le groupe d’Alvaro Arbeloa pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester City, mardi soir, à l’Etihad Stadium.

Lire la suite sur le PSG

Prud’hommes: Le clan Kylian Mbappé se paie royalement le PSG

À voir

Mercato ASSE : Un renfort d’hiver dévoile déjà son avenir

Justice : Kylian Mbappé gagne aux Prud’hommes face au PSG !

Dernière heure: La justice déboute Kylian Mbappé face au PSG