Mercato FC Nantes : Une offre inattendue pour Dehmaine Tabibou

Le RC Lens s’attaque au FC Nantes. Profitant de la chute libre des Canaris, les dirigeants artésiens avancent leurs pions pour s’offrir Dehmaine Tabibou.

Mercato FC Nantes : le RC Lens lorgne Dehmaine Tabibou

Les dirigeants du RC Lens veulent piocher à Nantes cet été. Si le FC Nantes descend en Ligue 2, les pépites de la Jonelière s’envoleront. Parmi elles, un nom circule déjà : Dehmaine Tabibou. Ce milieu de terrain de 21 ans s’est imposé malgré le chaos nantais. Ses 22 matchs en Ligue 1 prouvent sa maturité.

L’OGC Nice veut aussi le joueur. Les Aiglons surveillent la pépite, tout comme un club allemand resté anonyme. Cette rude concurrence pourrait faire grimper le prix. Le projet lensois possède des arguments solides pour séduire le jeune talent.

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La relégation du FC Nantes forcera les ventes. Waldemar Kita doit maintenir les comptes du club au vert. Si Matthis Abline ou Johann Lepenant sont sur le départ, Tabibou est le plus concerné. Son profil séduit. Il sait jouer sous haute intensité, une qualité indispensable pour le système artésien.

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Le Racing Club de Lens adore ces opportunités. Le club fonce sur les talents des équipes reléguées pour acheter au juste prix. Tabibou, sous contrat jusqu’en 2030, est géré par l’agence influente DWMA. Cela facilite les échanges. Le RC Lens passera-t-il à l’offensive concrète ? Le club doit vite agir pour éviter que Nice ne rafle la mise.