Mercato Stade Rennais : Un buteur proche de signer, c’est 30 M€

Le Stade Rennais veut amener un buteur belge en Bretagne lors du prochain mercato estival. La porte est ouverte pour l’arrivée du joueur.

Mercato : le Stade Rennais vise un crack à 30 millions d’euros

Le Stade Rennais finit sa saison en trombe. Cet élan, personne ne l’avait prédit cet hiver. Désormais, le top 4 n’est plus un mirage, mais un objectif qui autorise tous les rêves de grandeur. En cas de qualification pour la C1, des renforts vont débarquer à Rennes.

Selon les indiscrétions, un profil fait l’unanimité : Loïs Openda. L’avant-centre belge, que la France a connu étincelant à Lens, traverse une période de doute à la Juventus de Turin. Son bilan de deux buts en trente-six apparitions fait grincer des dents en Italie. Pour un finisseur de sa trempe, ces statistiques déçoivent les attentes placées en lui.

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Franck Haise n’a rien oublié du talent de Loïs Openda. L’entraîneur du Stade Rennais valide la piste. Son influence pèse lourd dans les décisions du club et il exhorte ses dirigeants à passer à l’action, à condition que la qualification en Ligue des Champions soit validée. La Vieille Dame ne s’opposera pas à un départ. Le club italien espère simplement récupérer 30 millions d’euros.

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Le dossier chauffe. Bournemouth est aussi intéressé. Les Anglais disposent de moyens financiers importants et sont prêts à dégainer une offre rapidement. Si Rennes veut rafler la mise, il faudra vite agir pour ne pas se faire doubler sur la ligne d’arrivée. Sur Transfertmarkt, Loïs Openda vaut 32 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en 2030.