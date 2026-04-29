Mercato OM : Greenwood au cœur d’un échange monumental

Mason Greenwood va sans doute quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. L’attaquant anglais pourrait même être inclus dans un immense échange entre le club phocéen et la Juventus.

Mercato OM : Le Juventus fonce sur Mason Greenwood

Auteur de 25 buts en 42 matchs cette saison, Mason Greenwood vit certainement ses dernières semaines à l’Olympique de Marseille. Excepté une qualification en Ligue des champions, il sera très difficile de le retenir sur la Canebière. Surtout que l’attaquant anglais conserve une belle cote de popularité sur le marché des transferts.

Après l’Atlético Madrid et le FC Barcelone, un autre prétendant de taille vient de s’inviter dans la bataille pour sa signature. La Gazzetta Dello Sport assure que la Juventus Turin a fait de Mason Greenwood sa priorité en attaque cet été. Son profil polyvalent et son efficacité devant les buts ont convaincu les Bianconeri.

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Ces derniers seraient prêts à débourser près de 50 millions d’euros pour son transfert. Cette offre est intéressante, mais il en faudra bien plus pour faire craquer l’OM. La direction marseillaise attendrait bien plus avant de céder son joueur recruté à plus de 30 millions d’euros de Manchester United.

Edon Zhegrova inclus dans la transaction

C’est ainsi que le média transalpin ajoute que la Juventus est prête à inclure un joueur dans la transaction. L’idée serait de céder Edon Zhegrova, plus un chèque de 50 millions d’euros, en échange de Mason Greenwood. Ce montage financier ne devrait pas déplaire à l’OM.

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Rappelons que le profil d’Edon Zhegrova est très apprécié à Marseille. Les responsables phocéens avaient même tenté de le recruter l’été dernier, lors qu’il évoluait encore au LOSC. Ils pourraient profiter de cet échange pour le faire venir à Marseille. L’axe Juve-OM devrait donc se réchauffer cet été.