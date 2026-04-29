PSG : Coup dur, le verdict tombe pour Nuno Mendes !

Tout le PSG a retenu son souffle au moment de la sortie de Nuno Mendes face au Bayern Munich (5-4). Mais les dernières nouvelles concernant son état de santé sont rassurantes.

PSG : Nuno Mendes pourra tenir son poste

Le choc PSG-Bayern (5-4) mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions a laissé des traces. L’état de santé des deux latéraux du Paris Saint-Germain préoccupaient les supporters. Mais en ce qui concerne Nuno Mendes, les nouvelles sont bonnes.

Le latéral gauche du PSG est sorti à la 84e minute en raison d’une gêne musculaire. Il a été remplacé par Lucas Hernandez. Sa sortie a suscité une vive inquiétude. Sauf que selon les informations de RMC Sport, le Portugais ne souffre pas d’une lésion grave.

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Nuno Mendes devrait être apte à jouer la semaine prochaine. Sa participation au match retour contre le Bayern Munich n’est pas remise en cause. Un soulagement pour le PSG et son entraîneur. Luis Enrique compte sur son dynamisme pour contenir les assauts de Michael Olise.

Achraf Hakim incertain pour le retour contre Bayern

Par contre, l’incertitude demeure pour Achraf Hakimi. De simples crampes étaient envisagées. Les examens réalisés mercredi ont finalement révélé une réalité plus complexe. Le défenseur marocain va subir des tests supplémentaires pour déterminer la gravité de sa blessure.

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Achraf Hakimi est donc incertain pour le match retour en Bavière. Warren Zaïre-Emery pourrait le remplacer si son indisponible venait à se confirmer. Le jeune milieu de terrain a déjà dépanné et prouvé sa fiabilité à ce poste.