Mercato OL : Lyon fonce sur un international français

L’OL serait intéressé par les services d’un ancien joueur de l’AS Monaco, évoluant en Serie A et aussi visé par l’Olympique de Marseille.

Mercato : L’OL vise Youssouf Fofana, comme l’OM

L’OL prépare la saison prochaine en toute discrétion. Matthieu Louis-Jean cherche de top joueurs, en prévision de la qualification de l’équipe de Lyon pour la Ligue des champions. Et selon les informations de Tuttosport, il a inscrit Youssouf Fofana sur sa liste pour le mercato d’été.

Le milieu de terrain formé à l’AS Monaco est une cible idéale pour renforcer l’entrejeu de Paulo Fonseca. Mais le joueur de 27 ans est également visé par l’Olympique de Marseille en Ligue 1. A l’étranger, il est dans les petits papiers de plusieurs clubs britanniques et aussi de Galatasaray en Turquie.

Un dossier complexe pour Lyon

En plus de la forte concurrence pour Youssouf Fofana, l’Olympique Lyonnais devra trouver les moyens de le débaucher à l’AC Milan où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Apparemment, l’international Français (25 sélections) n’est pas sur le marché, car il fait partie des joueurs clés du club lombard. Pour preuve, il a été titulaire à 25 reprises en 29 matchs disputés en Serie A cette saison.

Un autre obstacle se dresse devant l’OL, c’est le prix du numéro 19 de Rossonerri. Il est évalué à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Lors de son transfert de Monaco, Milan avait versé 26 millions d’euros au club de la Principauté. Youssouf Fofana ne sera donc pas bradé. Ses prétendants devront mettre le prix pour contraindre son club à le céder.

Youssouf Fofana, un top joueur européen

Pour rappel, le joueur convoité par l’Olympique Lyonnais a le profil d’un véritable renfort pour les Gones. Il connaît bien le championnat de France où il avait disputé 175 matchs en Ligue 1 et 15 matchs en coupe de France.

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Avec le club milanais, il totalise 64 matchs dans le championnat italien. Le natif de Paris a aussi une grosse expérience en coupes d’Europe, soit 16 en Champions League et 16 en Ligue Europa.