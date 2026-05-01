‎Le PSG en danger : Man U lui prépare un sal coup

‎Le PSG avançait discrètement mais sûrement sur le dossier Ayyoub Bouaddi, pépite de 18 ans du LOSC identifiée comme priorité absolue pour renforcer l’entrejeu parisien. Mais Manchester United vient de s’inviter dans la course avec une arme aussi inattendue qu’efficace.

‎Mercato PSG : Bouaddi, la priorité de Luis Enrique

‎À 18 ans, Ayyoub Bouaddi n’a plus rien à prouver en Ligue 1. Titulaire indiscutable sous les ordres de Bruno Genesio, il boucle une deuxième saison pleine avec déjà 39 matchs au compteur cette année. Un volume de jeu rare pour un joueur de son âge, qui témoigne autant de ses qualités que de la confiance absolue que lui accorde son entraîneur.

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Sa prolongation avec le LOSC jusqu’en juin 2029, signée en décembre dernier, n’a pas refroidi les ardeurs des prétendants, elle a simplement fixé le prix. ‎Le PSG, selon les informations d’Abdellah Boulma, aurait pris une longueur d’avance en coulisses dans la course à la signature du jeune milieu de terrain.

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Plusieurs prises de renseignements, une présentation du projet au joueur, des échanges réguliers entre les deux parties. Paris n’a pas traîné. Le champion d’Europe sait qu’un milieu de terrain de cette trempe ne se négocie pas à la légère, et que Olivier Létang, président du LOSC, n’est pas homme à brader ses joyaux.

🚨 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗔𝗗𝗢𝗥𝗦 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘́𝗘𝗡𝗦 𝗦’𝗘𝗡𝗙𝗟𝗔𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗨𝗥 𝗔𝗬𝗬𝗢𝗨𝗕 𝗕𝗢𝗨𝗔𝗗𝗗𝗜 🇫🇷🇲🇦 ! 🔥



Ils sont tous sur le coup :

🇫🇷 PSG

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

🇩🇪 Bayern Munich



(@AbdellahBoulma) pic.twitter.com/PS2COmTr9j — Football Actu (@FootActu_2) April 30, 2026

‎Ferguson l’arme de Man U contre Paris

‎C’est là que le dossier prend une dimension franchement romanesque. Manchester United, troisième de Premier League et donc futur participant à la Ligue des Champions la saison prochaine, aurait décidé de sortir son arme ultime pour contrecarrer les plans du PSG : Sir Alex Ferguson. La légende écossaise d’Old Trafford serait sollicitée pour rencontrer l’entourage de Bouaddi et peser de tout son prestige dans la balance.

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‎C’est un aveu autant qu’une stratégie. Quand un club doit appeler son entraîneur mythique à la retraite pour recruter un joueur de 18 ans, c’est qu’il n’a pas confiance en ses seuls arguments sportifs face au champion d’Europe en titre. Ferguson reste une figure de poids dans le monde du football. Mais Bouaddi, né en 2007, a grandi en regardant Luis Enrique, pas les Red Devils de Cristiano Ronaldo.

Le Paris SG favori, mais la bataille sera longue

‎Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain part avec l’avantage du projet sportif le plus attractif du moment. Champion d’Europe, Ligue des Champions assurée, un Luis Enrique qui a démontré sa capacité à faire exploser les jeunes milieux de terrain, Vitinha, João Neves en sont les preuves vivantes.

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Pour un joueur de 18 ans qui veut écrire les plus belles pages de sa carrière, Paris coche davantage de cases que Old Trafford. ‎Mais Létang sera exigeant sur le prix, Manchester United peut sortir un chèque conséquent, et Arsenal comme le Bayern rôdent. Bouaddi aura le dernier mot et ce dernier mot vaudra cher.