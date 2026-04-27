Mercato FC Nantes : Kita et Monaco préparent un coup incroyable

L’AS Monaco prépare une offre de 20 millions d’euros pour un cadre du FC Nantes. Les dirigeants nantais sont vendeurs.

Mercato FC Nantes : Monaco vise Matthis Abline

15 millions d’euros garantis, 5 de bonus : l’AS Monaco sort l’artillerie lourde pour Matthis Abline. Le club de la Principauté veut boucler l’affaire. Pourquoi une telle hâte alors que le FC Nantes sombre vers la Ligue 2 ? Sur le papier, l’offre interpelle. L’été dernier, Waldemar Kita réclamait 40 millions, une exigence déconnectée du marché qui avait fait fuir les prétendants malgré des intérêts concrets à hauteur de 30 millions.

Désormais la situation a changé. Les Canaris occupent la dix-septième place et préparent leur descente. Cette relégation imminente force le club à céder certains cadres. Matthis Abline reste leur meilleure valeur marchande, même si ses statistiques actuelles ne sont pas trop convaincantes.

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Pourquoi ne pas attendre la braderie ? Monaco craint la concurrence. Les dirigeants monégasques préfèrent payer le prix fort maintenant plutôt que de subir une surenchère estivale. Ils ciblent un profil jeune, français, déjà habitué aux joutes de l’élite. L’objectif est de tuer le suspense immédiatement.

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Nantes pourrait réaliser une vente inespérée. En Ligue 2, les revenus TV s’effondrent et la valeur des joueurs chute. Si Waldemar Kita encaisse 20 millions dans ce contexte de crise, il va sourire. Le marché sait que les Canaris sont dos au mur. Obtenir une telle somme pour un attaquant dont le club descend relève presque du miracle financier. Monaco prend tous les risques, le FC Nantes compte les billets.