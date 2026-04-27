ASSE : Chute de Saint-Etienne, un gros défaut pointé

Battue par l’ESTAC à Geoffroy-Guichard dans la confrontation directe, l’ASSE a été victime d’un gros défaut selon le capitaine du club aubois.

ASSE-ESTAC (0-3) : Les Verts humiliés et éjectés de la 2e place

L’ASSE est en proie à un dangereux relâchement dans le sprint final de la Ligue 2. Après avoir réussi une série d’invincibilité de 7 victoires et 2 nuls, l’équipe stéphanoise s’écroule. Elle avait été battue par la lanterne rouge d’alors, le SC Bastia (2-0) en Corse, lors de la 31e journée.

Samedi dernier, elle a été humiliée à domicile par le leader l’ES Troyes AC (0-3), devant plus de 38 000 supporters plus que déçus. À la suite de cette deuxième défaite, les Stéphanois ont été éjectés de la 2e place au classement, par Le Mans FC. Ils sont désormais 3es et lâchent ainsi le ticket pour la montée directe en Ligue 1.

Adrien Monfray pointe le manque d’humilité de Saint-Etienne

À l’issue du match décisif perdu par l’AS Saint-Etienne, face à l’équipe de Stéphane Dumont, le capitaine des troyens a pointé le manque d’humilité chez les joueurs de Philippe Montanier, qui partaient pourtant favoris.

« On avait l’impression qu’ils avaient déjà gagné », a fait remarquer Adrien Monfray, en savourant le succès historique de l’ESTAC à Geoffroy-Guichard : « Ce sera un très beau souvenir dans nos têtes pour longtemps. On est très content d’avoir assis notre position de leader ».

Troyes déjà en Ligue 1, l’ASSE espère profiter d’un faux pas du Mans FC

Pour rappel, le club aubois est assuré d’être en Ligue 1, à deux journées de la fin du championnat. Il lui faut désormais un seul point pour être sacré champion de la Ligue 2. Quant à l’ASSE, elle n’a plus son destin en main pour la montée directe.

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Elle espère désormais profiter d’un éventuel faux pas du Mans FC, pour retrouver la deuxième place qualificative pour la Ligue 1. Pour ce faire, les Verts doivent impérativement remporter leurs deux derniers matchs, contre Rodez et Amiens, et le sort décidera du classement final.