Mercato OM : Aubameyang en Espagne ? Le verdict est tombé

Pierre-Emerick Aubameyang traverse une période compliquée à l’OM. Le Gabonais a même eu l’occasion de retourner en Espagne cet hiver. Mais la direction marseillaise s’y est opposée.

Mercato : L’OM s’est opposé à un transfert d’Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang connait une baisse de régime notoire à l’Olympique de Marseille. Le nul OM-Nice (1-1) le prouve. L’international gabonais a traversé ce derby azuréen comme une ombre au Vélodrome. Il a rarement fait la différence devant le but adverse.

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Ce manque d’efficacité inquiète. Pierre-Emerick Aubameyang en est à trois 3 inscrits sous l’ère Habib Beye. Il affiche au total 9 réalisations en 28 matchs de Ligue 1. Ce bilan est décevant pour un joueur de son calibre. L’attaquant de 36 ans aurait même pu s’en aller cet hiver.

Le Real Betis et l’Atlético Madrid déboutés

Le Real Betis et l’Atlético Madrid ont tenté de le recruter en janvier dernier, révèle L’Equipe. Le quotidien sportif explique que Pablo Longoria a cependant décliné es offres espagnoles. L’ancien président de l’OM craignait sans doute de laisser une attaque sans solution de rechange.

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Amine Gouiri étant le seul autre numéro 9 présent à l’OM. Ce refus contraint Pierre-Emerick Aubameyang à terminer une saison compliquée à l’Olympique de Marseille. L’ancien Barcelonais tentera d’améliorer ses performances lors des quatre derniers matchs de son équipe.