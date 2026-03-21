OGC Nice – PSG : Les groupes tombent ! Luis Enrique surprend

Découvrez les groupes retenus par Claude Puel, entraîneur de l’OGC Nice, et son homologue du PSG, Luis Enrique, pour le match de la 27e journée de Ligue 1 à l’Allianz Riviera ce samedi à 21h05.

OGC Nice : Un retour pour Claude Puel face au PSG

Ce samedi soir, l’OGC Nice (15e) accueille le PSG (2e) pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Pour cette affiche, Claude Puel, l’entraîneur des Aiglons, a retenu un groupe de 21 joueurs. Claude Puel a rusé avec tout le monde puisque plusieurs joueurs annoncés forfaits sont finalement présents pour affronter les Parisiens.

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L’ailier Mohamed-Ali Cho, annoncé blessé, figure dans le groupe de l’OGC Nice, tout comme le milieu de terrain Kojo Peprah Oppong ou le piston gauche Ali Abdi. En revanche, le milieu défensif Salis Abdul Samed était incertain et il est bel et bien absent une fois de plus. Par contre, Moïse Bombito, Mohamed Abdelmonem, Ali Abdi, Tanguy Ndombele et Isak Jansson sont toujours indisponibles.

Luis Enrique laisse Joao Neves à Paris

Du côté du PSG, Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs pour cette rencontre. Cependant, pour ce dernier match avant la trêve internationale, Luis Enrique devra composer sans plusieurs joueurs. Si Achraf Hakimi est suspendu, Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou et Bradley Barcola sont à l’infirmerie. De son côté, Joao Neves reste au repos à Paris, après avoir ressenti une gêne face à Chelsea, mardi soir en Ligue des Champions.

« Il n’est pas disponible. Ce n’est pas une blessure, il faut savoir gérer ces derniers mois et faire attention à sa condition physique », avait notamment expliqué l’entraîneur du PSG devant la presse au sujet du milieu de terrain portugais.

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Avec un point d’avance sur le RC Lens, le Paris Saint-Germain compte également un match disputé de moins et donc son destin plus que jamais entre ses mains. Et, juste avant le coup d’envoi de la trêve internationale de mars, la dernière avant la Coupe du Monde, Luis Enrique compte bien profiter de ce moment, qui ouvre au PSG les portes d’un nouveau titre national.

Le groupe de l’OGC Nice

Gardiens : Diouf, Dupé, Zelazowski

Défenseurs : Abdi, Bah, Bard, Clauss, Dante, Mendy, Oppong

Milieux : Boudaoui, Coulibaly, Gouveia, Louchet, Ndayishimiye, Sanson, Vanhoutte

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Attaquants : Boudache, Cho, Diop, Kevin Carlos, Wahi.

Les 19 du Paris SG à Nice

Gardiens : Safonov, Chevalier, Marin

Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Hernandez, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes

Milieux : Vitinha, Zaïre-Emery, Dro, Mayulu

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