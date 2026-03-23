Stade Rennais : Franck Haise déçu après Metz prévient Brest

Déçu après le match nul concédé par son équipe face au FC Metz en Ligue 1, dimanche, Franck Haise, l’entraîneur du Stade Rennais, se projette déjà sur le prochain match contre le Stade Brestois.

Stade Rennais : Franck Haise veut battre le Stade Brestois

Le Stade Rennais n’a pas réussi à offrir un cadeau à ses supporters pour son 125e anniversaire. Dimanche, lors de la 27e journée de Ligue 1, les Rennais ont été tenu en échec par la lanterne rouge (0-0), le FC Metz, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, dimanche soir.

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Malgré une domination nette en première période avec 70 % de possession et 11 tirs contre 2 pour les Grenats, les hommes de Franck Haise se sont heurtés à une défense solide des visiteurs et sur un gardien, Pape Sy, en état de grâce. Ludovic Blas a frôlé l’ouverture du score avec une frappe sur la barre (62e), tandis que Mousa Al-Tamari a manqué de précision sur son tir (68e).

L’entrée de Breel Embolo en seconde période n’a pas suffi à débloquer la situation. Logiquement déçu, l’entraîneur du SRFC a donné rendez-vous aux supporters pour le prochain match contre le Stade Brestois. Dans des propos rapportés par Ouest-France, Franck Haise a annoncé la couleur pour le derby breton le samedi 4 avril prochain.

« C’est évidemment deux points qu’on attendait. Je pense qu’on les méritait, mais on ne les a pas eus. Il va falloir les récupérer, c’est sûr, d’une manière ou d’une autre. À commencer par le match dans 15 jours contre Brest, le derby breton », a lancé l’ancien coach de l’OGC Nice.

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Après une défaite contre le LOSC Lille (1-2) la semaine précédente, le Stade Rennais n’a pas réussi à retrouver le chemin de la victoire et voit ses espoirs dans la course à l’Europe ralentis. Les Rennais devront donc rapidement rebondir et montrer plus d’efficacité offensive pour le prochain choc de Ligue 1 face au Stade Brestois.

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