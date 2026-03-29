PSG : Les dessous de l’abandon de la piste Enzo Fernandez !

Annoncé comme une des priorités de Luis Campos pour cet été, Enzo Fernandez ne fera pas l’objet d’une offre du PSG lors du prochain mercato estival. Les dessous de ce revirement pour le capitaine de Chelsea sont connus.

Mercato PSG : Enzo Fernandez « ne figue pas parmi les joueurs ciblés »

En quête d’un nouveau profil technique et athlétique au milieu de terrain, le PSG a été associé à Enzo Fernandez ces derniers mois. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2032, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne veut quitter les rangs de Chelsea pour rejoindre un club, où il pourra remporter des trophées majeurs.

Le PSG et le Real Madrid ont rapidement été annoncés comme les deux possibles destinations de l’international argentin en cas de départ cet été. Sauf que le journaliste Laurent Perrin assure que la piste menant à Enzo Fernandez n’était pas très crédible concernant le PSG.

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« On a effectivement pu lire des articles faisant état d’un intérêt du PSG pour Enzo Fernandez. Nous n’avons pas du tout ces retours. Selon nos informations, il ne figure pas parmi les joueurs ciblés par le PSG. C’est un très bon joueur, mais il est sous contrat jusqu’en 2032 et Transfermakt estime sa valeur à 90 millions d’euros. Donc ce transfert est loin d’être fait. Surtout à Paris », a expliqué le spécialiste du quotidien Le Parisien, refroidissant complètement un tel transfert à Paris dans les prochains mois. Même si l’intérêt a bel et bien existé.

Sandro Tonali plutôt qu’Enzo Fernandez ?

L’une des priorités du Paris Saint-Germain pour ce mercato d’été semble être le milieu de terrain. Plusieurs pistes ont alors été étudiées, notamment celle menant à Enzo Fernandez. Le milieu de terrain de Chelsea semble perdre patience avec son équipe et serait ouvert à un futur départ. Deux clubs sont sur ce dossier : le PSG et le Real Madrid.

Il faudra néanmoins attendre la fin de la Coupe du monde 2026 pour voir le joueur de 25 ans faire un choix concernant son avenir. En prévision, le PSG cible alors d’autres profils à ce poste. En effet, selon les informations de TEAMtalk, Luis Campos se serait renseigné sur la situation de Sandro Tonali.

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Estimé à 80 millions d’euros, le milieu de terrain italien plaît beaucoup au conseiller sportif parisien, qui devra faire face à une forte concurrence du Bayern Munich, qui s’est également renseigné, et de Manchester United qui semble tenir la corde dans ce dossier. Une non-qualification de Newcastle United Ligue des Champions pourrait notamment précipiter ce départ.

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De premières discussions auraient déjà eu lieu alors que le club étudie la faisabilité d’un transfert potentiel dans les semaines à venir. Manchester City suit également la situation de près, ajoutant un niveau de concurrence supplémentaire dans la course à la signature de l’international italien. La valeur de Sandro est actuellement estimée à environ 100 millions d’euros par son club. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui lui reste à faire.

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