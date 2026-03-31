Mercato FC Nantes : Halilhodzic prêt à claquer la porte ?

Nommé le 10 mars dernier pour sauver le club d’une relégation en Ligue 2, qui se dessine de plus en plus, Vahid Halilhodzic pourrait claquer la porte et quitter le banc du FC Nantes avant même la fin de la saison. Explications.

Mercato FC Nantes : Mission impossible pour Vahid Halilhodzic

L’environnement est électrique au FC Nantes à sept journées de la fin du championnat. Et la situation pourrait encore devenir compliquée dans les jours à venir. Nommé par Waldemar Kita pour remplacer Ahmed Kantari le 10 mars passé, Vahid Halilhodzic a perdu son premier match au terme d’un scénario totalement fou.

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Face au RC Strasbourg, les Canaris ont mené à deux reprises avant de s’incliner finalement devant leur public du stade La Beaujoire (2-3). Ce qui complique davantage les choses pour le maintien puisque le FC Nantes reste toujours à la 17e place du classement avec 5 points de retard sur l’AJ Auxerre, 16e et barragiste.

La mission maintien pourrait rapidement tourner au vinaigre pour Vahid Halilhodzic, notamment avec un calendrier de fin de saison qui ne plaide pas en faveur du club nantais avec des rencontres contre l’OM, le Paris SG, le RC Lens ou encore le Stade Rennais. Face à ce qui pourrait paraître comme une montagne russe, Vahid Halilhodzic pourrait tout simplement jeter l’éponge avant même la fin du championnat. En tout cas, Thomas Doucet redoute ce scénario.

« Je n’y crois plus. La descente peut être actée avant la fin pour Nantes. Et je me demande même si Vahid ne va pas s’en aller avant la fin. S’ils échouent ? Il n’est venu que pour le maintien au final », a lancé le journaliste du quotidien L’Équipe sur le plateau de l’émission Télé Nantes.

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Réputé pour ses choix forts, le technicien de 72 ans pourrait donc trancher dans le vif et abandonner le FC Nantes à leur sort. Ce ne serait pas une première dans la carrière de Halilhodzic. Habitué aux contextes tendus et aux missions commando, Vahid Halilhodzic n’a jamais hésité à prendre ses responsabilités lorsque la situation ne correspond plus à ses attentes. Affaire à suivre…

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