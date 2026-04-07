Coup de théâtre à l’OM : Une recrue d’accord pour s’en aller

La nouvelle direction de l’OM se projette déjà sur le mercato, avec l’ambition de se séparer de certains flops. En plus de Benjamin Pavard, la jeune recrue Tochukwu Nnadi n’est pas épargnée.

Mercato OM : Tochukwu Nnadi se rapproche de la sortie

Tochukwu Nnadi ne fera pas long feu à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain nigérian a rejoint le navire phocéen cet hiver afin de compenser le départ précipité de Matt O’Riley. Il espérait franchir un cap à l’OM en cette seconde partie de saison. Sauf que son aventure phocéenne s’avère extrêmement timide.

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Tochukwu Nnadi n’a disputé que 3 matchs avec l’OM pour 26 minutes de jeu. Et l’arrivée de Habib Beye, en remplacement de Roberto De Zerbi, ne plaide pas en sa faveur. Le nouvel entraîneur marseillais ne l’utilise pratiquement pas. Il préfère miser sur des profils expérimentés comme Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia pour animer son entrejeu.

Il accepte volontiers de quitter Marseille

Ce traitement est difficile à encaisser pour le joueur de 22 ans, scotché sur le banc de touche de l’OM. Même si son contrat court jusqu’en 2030, Tochukwu Nnadi ne devrait pas s’éterniser sur la Canebière. Puisque la direction de l’Olympique de Marseille envisagerait de le prêter avec une option d’achat dès le prochain mercato.

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Quelques médias nigérians ajoutent que l’ancien crack de Zulte Waregem accepterait volontiers cette issue. Ce genre de transaction lui permettrait de relancer sa progression loin du Vélodrome. Reste à savoir quel club passera à l’offensive pour le recruter. L’été promet d’être agité à l’OM.