Mercato : le PSG prépare une offre dingue pour un Anglais  

Le PSG s’attaque à un dossier de taille. Seul contre plusieurs clubs britanniques, le club de la capitale convoite Morgan Rogers, le prodige d’Aston Villa.

Mercato : le PSG défie l’Angleterre pour Morgan Rogers

Le PSG fait le forcing pour un jeune crack qui affole les compteurs de but en Angleterre. Il s’agit de Morgan Rogers. Ce dernier brille. Depuis la saison dernière, le milieu offensif anglais multiplie les prouesses en Premier League, affichant un bilan impressionnant de 13 buts et 11 passes décisives.

Sa progression a poussé Aston Villa à sécuriser son avenir. Le club de Birmingham a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2031, fixant ainsi une barrière contractuelle solide. Mais cette signature n’effraie personne. Les cadors du championnat anglais se bousculent déjà. Le milieu offensif de 23 ans est une cible prioritaire. Manchester United voit en lui le moteur idéal pour son entrejeu. Les Red Devils apprécient sa polyvalence technique.

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À Londres, Morgan Rogers attise aussi les convoitises. Chelsea cherche un successeur à Enzo Fernandez, dont le départ semble acté, et considère l’ancien joueur de Middlesbrough comme l’alternative parfaite. Arsenal n’est pas en reste. Les Gunners, anticipant le départ de Martin Odegaard, préparent déjà des discussions avec l’entourage du joueur pour insuffler un nouveau souffle à leur milieu de terrain.

La renommée de l’enfant de Halesowen traverse la Manche. Le coach parisien, Luis Enrique ne l’a pas quitté des yeux depuis les quarts de finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Lors de cette double confrontation, Rogers a marqué les esprits par sa capacité à conserver le cuir sous une pression intense. Cela séduit le technicien espagnol.

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