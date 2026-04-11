PSG Mercato : Luis Campos propose 90M€ pour un crack anglais

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, serait prêt à mettre un gros chèque pour un crack anglais lors du mercato estival à venir.

PSG Mercato : Le PSG à la lutte pour une star d’Aston Villa

Le Paris Saint-Germain anticipe et voit grand. D’après le tabloïd The Telegraph, le PSG se serait positionné sur Morgan Rogers, l’une des grosses révélations d’Aston Villa. Le joueur de 23 ans s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs de Premier League sous les ordres d’Unai Emery, attirant un vif intérêt malgré la signature récente d’un nouveau contrat à long terme jusqu’en 2031.

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Aston Villa occupe actuellement la quatrième place du classement et est bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais le Paris SG devra livrer une bataille féroce, puisque Manchester United, Arsenal FC et Chelsea FC seraient également à l’affût, laissant présager une surenchère spectaculaire.

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Du côté des Villans, la position est claire : Rogers est un élément clé. Pourtant, des contraintes financières pourraient pousser le club anglais à envisager une vente en cas d’offre exceptionnelle. Et Luis Campos serait prêt à casser la tirelire du PSG pour l’attirer en Ligue 1 dès cet été.

Aston Villa contraint de lâcher Morgan Rogers

Selon les dernières informations de Sky Sports, le Paris Saint-Germain fait en effet bien partie des clubs très intéressés par le profil de l’Anglais. En revanche, le club de Birmingham n’est pas réellement disposé à se séparer de son joyau. Pour le laisser partir, Aston Villa réclamerait au minimum 90 millions d’euros, sachant que Middlesbrough doit percevoir 20 % de toute plus-value réalisée sur l’international anglais.

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Une somme énorme, mais qui est dans les cordes d’un club comme le PSG. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi aurait assuré Luis Campos qu’il disposerait des fonds nécessaires pour conclure cette opération. D’autant que Morgan Rogers souhaite franchir un cap dans sa carrière au plus haut niveau et sera à l’écoute des opportunités qui se présenteront à lui.

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Sous les ordres de Luis Enrique, il pourrait poursuivre sa progression et rivaliser avec les meilleurs attaquants européens. Cette saison avec Aston Villa, le natif de Halesowen a disputé 45 matchs toutes compétitions confondues, pour 10 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées.