INFO Mercato : Le PSG prépare un coup explosif en attaque !

Le PSG prépare du lourd devant. Objectif clair : renforcer l’attaque avec du talent jeune, mais déjà prêt pour le très haut niveau. Luis Campos et Luis Enrique viseraient ainsi une pointure à ce poste.

Mercato PSG : Un grand numéro 9 attendu cet été

Alors que Gonçalo Ramos pourrait changer d’air à l’issue de la saison, le PSG s’active pour un recrutement offensif ambitieux, notamment un numéro 9 de calibre international et un renfort sur les ailes. Au poste d’avant-centre, le club de la capitale vise en priorité Julian Alvarez, dont le profil est très apprécié par Luis Enrique, à en croire les informations relayées par PSG Inside Actus.

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Recruté à l’été 2024 en provenance de Manchester City pour 75 millions d’euros, l’international argentin est lié à l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2030. Son excellente saison en Espagne rend son départ beaucoup plus complexe, mais le Paris SG veut miser sur son souhait de rejoindre un club, qui lui permette de gagner des trophées majeurs, pour l’attirer au sein du collectif de Luis Enrique.

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Toutefois, il faudra se montrer très convaincant puisque les Colchoneros ne sont pas forcément vendeurs. Dans le même temps, l’entraîneur parisien souhaite également un ailier droit, avec un profil proche de Khvicha Kvaratskhelia, mais sur l’autre côté. Plusieurs pistes sont étudiées, comme Rodrigo Mora (Benfica), Yann Diomandé (Leipzig) ou Morgan Rogers (Aston Villa), même si ce dernier semble difficilement accessible financièrement.

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En parallèle, un gardien pourrait aussi être recruté en cas de départ. Lucas Chevalier n’a pas convaincu et Matvey Safonov ne semble pas être un numéro 1 à long terme pour Luis Enrique. Derrière, ça bouge et Luis Campos ne veut pas se rater.