Malaise à l’OM : Habib Beye répond cash à Facundo Medina !

Après Medhi Benatia, Facundo Medina a vidé son sac sur l’OM. Le défenseur marseillais a poussé un coup de gueule, pointant notamment du doigt certains coéquipiers. Habib Beye a commenté cette sortie médiatique du joueur de 26 ans.

OM : Facundo Medina secoue le vestiaire de Marseille

La tension est palpable du côté de l’Olympique de Marseille après la défaite contre le FC Lorient (2-0) le week-end dernier. L’OM est désormais sixième de Ligue 1 et n’a plus son destin entre ses mains. La qualification en Ligue des Champions semble compliquée et il faudra remporter les quatre derniers matchs de la saison. Une situation qui ne fait qu’augmenter la pression dans le vestiaire marseillais.

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Au micro de RMC Sport, Facundo Medina avait tancé certains joueurs de l’OM en déclarant : « évidemment qu’en ce moment, on est à moitié triste ou en colère par rapport à l’attitude de certains joueurs… Excusez-moi du terme, mais le match qu’on a fait, c’est de la m….. On a fait les ‘cons’, on est naze. » Des propos jugés excessifs par certains observateurs, mais l’entraîneur de l’Olympique de Marseille semble comprendre son défenseur argentin.

Habib Beye : « Medina est entier et pleinement impliqué dans le projet du club »

Présent en conférence de presse vendredi, Habib Beye s’est exprimé au sujet des dernières déclarations de Facundo Medina. Et contre toute attente, l’entraîneur de l’OM a tenu à apporter tout son soutien à l’ancien joueur du RC Lens.

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« Medina est entier et pleinement impliqué dans le projet du club. J’aime voir la réalité de mes joueurs, c’est celle de Facundo. Dimanche, il sera à 200% avec l’équipe. Il a exprimé un sentiment personnel, il faut respecter ça », a déclaré le technicien sénégalais. Selon les informations du quotidien L’Équipe, l’international argentin devrait d’ailleurs récupérer le brassard de capitaine. Une décision qui ne fait pas l’unanimité au sein du vestiaire, certains joueurs étant agacés par les critiques reçues.

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Le journal sportif ajoute que l’entourage de certains membres de l’effectif s’interroge sur l’absence de Facundo Medina au moment de prendre ses responsabilités, notamment lors de la séance de tirs au but face au Toulouse FC en quarts de finale de la Coupe de France. La tension est toujours vive sur la Canebière.