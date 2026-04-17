OM : Avant Lorient, Habib Beye lâche une mauvaise nouvelle

À la veille du choc Lorient-OM, Habib Beye a fait le point sur un effectif décimé. L’entraîneur marseillais a confirmé plusieurs forfaits pour ce déplacement en Bretagne.

Lorient-OM : Habib Beye reste sur ses gardes

Sa prise de parole était très attendue. Et c’est depuis le stage à Marbella que Habib Baye s’est exprimé en visioconférence. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a notamment évoqué son prochain déplacement à Lorient. Il se méfie des Merlus, qui « ont battu Lens, Lyon. C’est une équipe qui est joueuse, qui a trouvé son rythme ».

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L’OM devra rester sur ses gardes. Les coéquipiers de Mason Greenwood devront surtout faire preuve d’efficacité afin de revenir de Bretagne avec les points. Ce succès leur permettrait surtout de se relancer dans la course au podium. Habib Beye enregistre cependant plusieurs forfaits pour ce match.

Une absence plus longue que prévue pour Nayef Aguerd

Comme cela était prévu, Geoffrey Kondogbia et de CJ Egan-Riley sont toujous à l’infirmerie. Ils devraient manquer ce choc Lorient-OM. Les nouvelles concernant Nayef Aguerd sont aussi préoccupantes pour la suite de la compétition.

Même si son opération s’est bien parfaitement déroulée, le défenseur marocain souffre désormais d’une inflammation osseuse. Ce contretemps empêche actuellement le staff de l’OM de fixer une date pour son retour. « On travaille en étroite collaboration avec la fédération marocaine », a ajouté Habib Beye.

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L’entraîneur de l’OM doit désormais composer avec une défense décimée par des blessures dans cette course à la Ligue des champions. Il devra vite trouver des solutions de rechange.