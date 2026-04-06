‎OM : Facundo Medina craque après le revers à Monaco

‎‎Secoué par la défaite de l’OM à Monaco, Facundo Medina a laissé tomber le masque en zone mixte. Entre frustration, incompréhension et autocritique sévère, le défenseur a livré une sortie qui révèle l’urgence psychologique d’un groupe en perte de repères.

OM : Monaco enfonce Marseille, Medina désabusé

‎Dans une Principauté portée par son équipe, l’OM espérait enfin relancer une fin de saison qui glisse entre les doigts. Mais le revers 2-1 face à Monaco a laissé des traces, surtout chez Facundo Medina, apparu complètement déboussolé. « Ce n’est pas possible pour le club, les supporters… Ils ne méritent pas ça », a confié le défenseur, visiblement touché comme rarement.

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‎La tension d’un match clé pour l’Europe a explosé après le coup de sifflet final. Medina, déjà très investi depuis son arrivée, a laissé parler l’émotion : « On fait des efforts, je ne comprends pas. Ce n’est pas terminé, on ne va pas lâcher ». Une déclaration qui agit comme un aveu : l’OM cherche encore son âme cette saison.

Un symbole des failles marseillaises

‎Ce cri du cœur de Medina traduit surtout une vérité : Marseille joue souvent à réaction, jamais dans la continuité. L’Argentin, qui assume une responsabilité forte, l’a reconnu sans détour : « Je fais mon autocritique, il y a des choses à améliorer ». Dans une équipe régulièrement déséquilibrée, son franc-parler devient une boussole.

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‎Que Medina craque ainsi n’est pas anodin. Le défenseur n’est pas du genre à s’épancher. Mais cette défaite à Monaco, dans un match qui pouvait replacer l’OM dans la course à l’Europe, révèle une fracture plus profonde : celle d’un groupe qui peine à tenir ses promesses au moment où tout se joue.

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L’OM peut-il encore viser l’Europe ?

‎La réponse tient peut-être dans la sincérité de Medina. Oui, mathématiquement, rien n’est perdu. Mais pour la première fois, un cadre laisse entrevoir le doute. Son émotion n’est pas une faiblesse : elle dit la vérité d’un vestiaire qui se bat, mais qui ne sait plus exactement contre quoi, après avoir perdu 2 de ses 4 derniers matchs.