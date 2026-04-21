Mercato OM : Le verdict tombe pour Facundo Medina !

Malgré une saison mitigée, Facundo Medina ne quittera pas l’Olympique de Marseille cet été. La direction phocéenne a tranché pour son avenir.

Mercato : Facundo Medina garde la confiance de l’OM

Le parcours de Facundo Medina à Marseille ne fait pas l’unanimité. Le défenseur argentin est prêté par le RC Lens ave une option d’achat atteignant les 20 millions d’euros. Mais il peine à justifier ce prix. Entre blessures et suspensions, son temps de jeu reste famélique.

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Ses prestations en 13 rencontres de Ligue 1 cette saison soulèvent quelques interrogations. Notamment sa lenteur dans les couloirs et un apport offensif quasi inexistant. La direction de l’OM maintient pourtant sa confiance en lui. Alors que certains cadres sont poussés vers la sortie, Facundo Medina est considéré comme un pilier intouchable, indique L’Equipe.

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Son tempérament de guerrier et son exemplarité mentale restent des qualités indispensables pour reconstruire un effectif en perte de repères. L’OM compte donc sur Facundo Medina pour son futur projet. L’international argentin devra impérativement stabiliser ses nerfs et élever son niveau afin de devenir le patron de la défense. Il devra prouver sa valeur la saison prochaine.