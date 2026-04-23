Ça chauffe à l’OM : L’attitude de Mason Greenwood dérange

Alors que l’OM traverse une période de crise, le comportement de Mason Greenwood diverses inquiétudes. Son implication réelle sur le terrain est remise en cause.

OM : Mason Greenwood en manque d’efficacité

L’Olympique de Marseille a sans doute perdu bien plus que trois points ce samedi à Lorient. Cette défaite (2-0) a compromis ses chances de qualification en Ligue des champions. Les Phocéens ont glissé à la sixième place du Championnat, derrière Lyon, Rennes et Monaco.

Et au cœur de cette crise sportive, l’implication de certains leaders interroge. C’est le cas notamment de Mason Greenwood. L’attaquant anglais, qui portait l’attaque olympienne depuis le début de saison, semble désormais affecté par les discours punitifs de sa direction.

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Il semble avoir perdu son efficacité. Mason Greenwood n’a pas trouvé le chemin des filets lors des six derniers matchs de l’OM. Son dernier but remontantau 7 mars dernier face à Toulouse. Il est relégué à la troisième place des meilleurs marqueurs du championnat avec 15 réalisations.

Un joueur qui fait ce qu’il veut à l’entraînement

Cependant, c’est son attitude en interne qui inquiète le plus. Les révélations de Younes Belhanda sur RMC Sport jettent en effet un froid glacial sur le comportement de Mason Greenwood. L’ancien Mancunien de bénéficierait de certains passe-droits et n’afficherait pas le sérieux requis lors des séances d’entraînement.

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« S’il a des passe-droits et qu’il fait ce qu’il veut à l’entraînement, ce n’est pas le bon exemple », a martelé Belhanda. L’exemplarité est un devoir pour un joueur de son calibre. L’Anglais doit vite rectifier le tir en cette fin de son. Il sera très attendu ce dimanche face à l’OGC Nice.