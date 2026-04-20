Coup de Théâtre à l’OM : Mason Greenwood acte son départ ?

L’OM va connaitre un mercato estival très mouvementé. Son principal atout offensif Mason Greenwood envisagerait désormais de s’en aller.

Mercato : Mason Greenwood n’a plus la tête à l’OM !

La fin de saison de l’Olympique de Marseille vire au cauchemar. L’atmosphère est devenue tendue en interne, marquée par rupture progressive entre Habib Beye et son vestiaire. Et au cœur de cette tempête, un joueur incarne parfaitement ce malaise. Mason Greenwood a déjà la tête ailleurs, indique La Minute OM.

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L’attaquant anglais est resté muet ce samedi lors de la défaite contre Lorient (2-0). Il est dorénavant relégué à la 3e place des meilleurs buteurs du Championnat avec 15 réalisations cette saison. Ce manque d’efficacité est couplé à une déconnexion inquiétante. Mason Greenwood songerait à quitter cet OM en perte de vitesse.

L’Atlético Madrid se positionne pour son transfert

Les piliers du vestiaire, censés stabiliser le groupe, paraissent aujourd’hui égarés. Ce sentiment de relâchement global prend de l’ampleur. Sachant que le nouveau président, Stéphane Richard, entrera en fonction en juillet prochain. La direction de l’OM ne cache plus son amertume face à ce manque flagrant d’implication.

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Elle pourrait décider de céder Mason Greenwood dès cet été. L’Atlético Madrid se positionnerait déjà pour l’attirer dans ses rangs. Le club espagnol devra tout de même sortir le chéquier pour son transfert. Un montant de plus de 60 millions est régulièrement évoqué.