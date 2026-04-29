Mercato : L’OM tient une surprise pour remplacer Habib Beye

Habib Beye vit sans doute ses dernières semaines sur le banc de l’OM. La direction marseillaise commence à explorer diverses pistes pour le remplace. Et un nom bien connu en Ligue 1 est apparu : celui de Bruno Genesio.

Mercato OM : Bruno Genesio, la surprise pour remplacer Habib Beye ?

Habib Beye espérait mieux. Revenu à l’Olympique de Marseille en remplacement de Roberto De Zerbi, l’entraîneur franco-sénégalais avait pour mission de relancer l’équipe première. Sauf qu’il n’est toujours pas parvenu à régler les soucis de l’OM. Sous ses ordres, les Phocéens ont chuté à une honteuse sixième place de Championnat.

Le nul frustrant contre l’OGC Nice (1-1) a sérieusement entamé son crédit auprès des supporters. Cette contre-performance a compromis les chances de qualification en Ligue des Champions. Depuis, les langues se délient à Marseille. On a récemment appris que Habib Beye ne fait pas l’unanimité dans son vestiaire.

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Si certains l’apprécient, d’autres sont beaucoup moins fans du coach et de ses méthodes. Du côté de la direction, il n’y a plus de doute. Habib Beye partira au terme de la saison. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent : Christophe Galtier ou encore Liam Rosenior. Mais une nouvelle piste émerge ces dernières heures.

Libre de tout contrat cet été

L’insider Mohamed Toubache-Ter assure que Bruno Genesio reste un candidat sérieux à la succession de Habib Beye. L’entraîneur de 59 ans n’aurait pas l’intention de prolonger son aventure au LOSC en dépit de ses bons résultats. Il aurait déjà une préférence pour la suite de sa carrière.

C’est sa décision… il voulait déjà partir l’été dernier.



Il a rencontré des pbs avec ses agents + décision de finir la saison à Lille proprement !!



Marseille est l’unique club en France qui pourrait l’exciter… si le club est intéressé, évidemment !!! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 29, 2026

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L’Olympique de Marseille serait le seul projet en France capable de le motiver. Un appel du pied à peine déguisé qui place désormais la balle dans le camp de l’OM. Les dirigeants marseillais tenteront-ils de recruter le natif de Lyon cet été. Le prochain mercato promet d’être agité.