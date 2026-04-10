Mercato PSG : Accord avec le Werder pour Karim Coulibaly ?

À la recherche d’un jeune défenseur central, le PSG ne lâche pas la piste menant à Karim Coulibaly du Werder Brême. Le club de la capitale serait bien avancé sur ce dossier.

Mercato : Le PSG à la lutte pour Karim Coulibaly

Lors du prochain mercato d’été, le Paris Saint-Germain a pour objectif principal de se renforcer dans tous les compartiments de jeu. En défense centrale, Luis Campos multiplie les cibles depuis plusieurs mois. Durant le dernier mercato hivernal, le conseiller sportif parisien a été associé à Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Eric Garcia (FC Barcelone) ou encore Antonio Rüdiger (Real Madrid), sans avoir signé l’un de ces joueurs.

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Pour l’été, le Champion d’Europe en titre pourrait se lancer sur Karim Coulibaly, défenseur central du Werder Brême. Mais le Paris SG n’est évidemment pas seul sur le coup. D’après les informations de Florian Plettenberg, le Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Newcastle United et le Napoli seraient également positionnés pour recruter l’international espoir allemand.

« Chelsea s’est engagé dans la course pour le défenseur central talentueux de 18 ans Karim Coulibaly, considéré comme un grand talent à fort potentiel. Chelsea est très impressionné par son développement. Un transfert estival est prévu à 100%.

Plusieurs clubs de haut niveau le surveillent, dont le Real Madrid, ManUtd, Newcastle, le PSG et Napoli. Werder Brême espère encore obtenir une indemnité de 40-50 M€ », annonce le spécialiste mercato de Sky Sport. Aux dernières nouvelles, Luis Campos serait d’accord pour répondre favorablement aux exigences du club de Bundesliga pour la signature de Coulibaly.

Le Werder Brême vise un record de vente avec Coulibaly

Conscient de tenir un futur crack entre ses mains, le Werder Brême ne compte pas brader Karim Coulibaly. L’actuel 14e de Bundesliga, qui sait que la concurrence est rude dans ce dossier, espère boucler une vente historique pour ses finances. Il y a quelques semaines, le directeur sportif du Werder a confirmé l’intérêt du Paris SG pour le natif Karim Coulibaly.

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« Nous parlons d’un défenseur central de 18 ans, gaucher, qui est titulaire en Bundesliga. Que des clubs s’intéressent à lui n’est pas vraiment une surprise. Néanmoins, il est important pour nous de nous concentrer sur le présent dans cette lutte contre la relégation. Il est très clair, très concentré, très déterminé. C’est exactement ce dont nous avons besoin. Quant à ce qui se passera cet été, il faudra voir », expliquait Clemens Fritz dans l’émission Sport1-Doppelpass.

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Et selon le site Média Foot, le Paris Saint-Germain serait d’accord pour payer 50 millions d’euros pour arracher la pépite à la Bundesliga. La source francilienne confirme notamment que Luis Campos a déjà activé ses réseaux pour tenter de doubler la concurrence et apporter du sang neuf à la défense du PSG. Affaire à suivre…