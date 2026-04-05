‎Mercato OM : Un grand coach bientôt à Marseille ? C’est validé

‎A l’OM, l’avenir de Habib Beye n’est pas garanti. Le club cherche à relancer son projet après le départ de Roberto De Zerbi. Et ces dernières heures, le nom de Didier Deschamps refait surface dans les couloirs marseillais. Sur le départ du banc des Bleus après la Coupe du Monde 2026, le technicien français connaît bien la maison phocéenne.

‎Un OM en quête de stabilité durable

‎Depuis plusieurs saisons, l’OM navigue au gré des courants, souvent agités, qui secouent son banc de touche. Habib Beye, installé depuis février et sous contrat jusqu’en 2027, incarne un projet de continuité… en théorie. Mais Marseille n’est pas un club où le temps est un allié docile ; l’irrégularité des résultats et la pression permanente alimentent spontanément les spéculations.

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‎C’est dans ce contexte qu’un nom d’envergure mondiale s’impose dans les conversations : Didier Deschamps. L’ancien patron du banc phocéen, respecté et rompu aux tempêtes locales, apparaît aux yeux de plusieurs consultants comme l’option la plus crédible pour redonner une direction ferme au club.

‎Mercato OM : Deschamps, l’idée qui séduit déjà les observateurs

‎Olivier Tallaron a ouvert le bal sur Canal+ en validant sans détour l’hypothèse : ‎« Si je suis l’OM, je tente Didier Deschamps. Si vous voulez faire un gros coup… », lance-t-il, tout en exprimant son doute sur l’envie du sélectionneur de replonger immédiatement dans le quotidien harassant d’un club : « Moi j’ai l’impression qu’il va couper un peu », fait-il savoir.

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‎Même vision du côté de Winamax FC, où Walid Acherchour insiste sur la cohérence d’un tel retour : ‎« C’est un nom qui va revenir à Marseille. S’il y a une restructuration, ce n’est pas déconnant de l’imaginer », estime-t-il. ‎Il évoque même la perspective d’un projet bâti autour de Deschamps, avec une organisation sportive sur mesure.

‎Pourquoi la piste Deschamps n’est pas farfelue

‎Le timing joue un rôle capital. Avec la fin de cycle pressentie en équipe de France et la volonté éventuelle de se réinventer loin des sélections nationales, Marseille représente, paradoxalement, un refuge familier pour Deschamps. Un club qu’il connaît, qu’il respecte, et qu’il a déjà relevé par le passé.

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‎Sur le plan stratégique, un retour d’un entraîneur de son calibre enverrait un signal fort aux investisseurs potentiels : ambition, stabilité, et surtout crédibilité immédiate. Dans un championnat dominé par le PSG, l’OM ne peut plus se permettre de parier uniquement sur l’avenir ; il lui faut un capitaine expérimenté, capable de redonner une identité claire au projet.