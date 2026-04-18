Mercato PSG : Grosse révélation sur le dossier Camavinga

Le nom d’Eduardo Camavinga agite déjà le mercato estival, et du côté du PSG, la rumeur a pris une ampleur considérable. Pourtant, derrière le bruit médiatique, une mise au point signée Fabrizio Romano vient rebattre les cartes d’un dossier bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Mercato ‎PSG : Camavinga, une piste qui fait rêver, mais rien de concret

‎À Paris, l’idée de voir Camavinga revenir en France a de quoi électriser les supporters. Formé à Rennes, brillant sous les couleurs du Real Madrid, le milieu français coche toutes les cases du profil premium : volume de jeu, polyvalence, intensité, culture tactique. ‎Mais selon Fabrizio Romano, la tendance est claire quant à un intérêt du PSG.

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« Je ne suis pas au courant que le Paris Saint-Germain travaille activement sur un transfert de Camavinga à ce jour », a-t-il révélé. Une déclaration forte qui refroidit nettement la piste parisienne. ‎En clair, le Paris SG n’a pas, à ce stade, activé le dossier de manière concrète. Cela ne signifie pas une impossibilité, mais plutôt une absence de discussions avancées.

‎Le Real Madrid prêt à écouter les offres ?

‎Le véritable nœud du dossier se situe à Madrid. Malgré un contrat longue durée jusqu’en 2029, Camavinga n’apparaît plus totalement intouchable. ‎Plusieurs sources récentes indiquent que le club merengue serait ouvert à une vente en cas d’offre jugée satisfaisante. ‎C’est là que le dossier devient fascinant : Madrid ne pousse pas le joueur dehors, mais ne fermerait pas non plus la porte.

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Une nuance essentielle dans la lecture du mercato. ‎D’un point de vue éditorial, cela ressemble davantage à une logique d’opportunité qu’à une volonté de rupture. En langage de vestiaire : si un gros chèque arrive, Florentino Pérez ne fera pas semblant de ne pas entendre la sonnette.

‎La Premier League en pole, Paris en observation

‎L’autre révélation majeure concerne l’Angleterre. Romano a précisé que des clubs de Premier League ont déjà commencé à “passer des coups de fil” pour prendre la température. ‎C’est ici que le PSG doit se méfier. Liverpool, Manchester United ou Arsenal disposent d’une puissance financière capable de faire exploser le marché.

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Le Paris Saint-Germain surveille sans doute le dossier, mais ne veut pas surpayer un joueur dont la situation n’est pas encore figée. Le club de la capitale privilégie souvent les fenêtres de tir tardives, quand les rapports de force évoluent.