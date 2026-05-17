Coup de tonnerre au PSG ! Barcola se rapproche de Liverpool

Mécontent de son statut de remplaçant derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola pourrait voir son nom revenir dans les discussions du mercato estival. Liverpool étant très insistant sur la piste menant à l’attaquant du PSG.

Mercato PSG : Bradley Barcola en plein doute pour son avenir

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Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola sait que l’été qui arrive sera décisif pour son avenir. Les discussions concernant une prolongation ont été stoppées en attendant la finale de la Ligue des champions. Mais rien ne dit que l’ailier français restera à Paris la saison prochaine.

Relégué dans un rôle de quatrième homme de l’attaque parisienne derrière Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, l’enfant de Lyon commencerait à se poser des questions concernant son avenir chez les Rouge et Bleu. D’après les informations du journal L’Équipe, le cas Barcola devrait être étudié de près durant l’été, après la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal.

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« On aura une discussion après », confie une source dans l’entourage du joueur de 23 ans auprès du quotidien sportif. Des échanges ont lieu depuis plusieurs mois sans que cela n’aboutisse à une prolongation de son contrat qui court jusqu’en 2028.

Une situation compliquée qui pourrait même aboutir à un transfert puisque son profil est très recherché sur le marché, notamment en Premier League, où Liverpool et Arsenal seraient sur le coup.

Bradley Barcola de plus en plus proche de Liverpool

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Le Paris Saint-Germain a choisi de suspendre les négociations de prolongation avec son attaquant avant les grandes échéances de cette fin de saison. Si les discussions durent depuis des mois, l’intérêt concret de Liverpool bouscule l’avenir de l’ancien milieu offensif de l’OL à l’aube du marché estival.

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À en croire L’Équipe, le profil de Bradley Barcola, réputé pour sa vitesse et ses qualités athlétiques, suscite de vifs intérêts de l’autre côté de la Manche. Les dirigeants des Reds apprécient particulièrement ses qualités de percussion, même si une réflexion importante reste en cours chez les Reds.

Le club anglais chercherait en priorité un joueur capable d’évoluer sur le côté gauche pour accompagner Alexander Isak, dont le rendement aurait déçu cette saison à Anfield. Dans cette optique, le numéro 29 du PSG apparaît clairement comme une priorité pour le prochain recrutement de Liverpool.

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D’ailleurs, la presse anglaise annonce une enveloppe de 86 millions d’euros prévue par le club anglais pour ce recrutement. Une somme conséquente, qui confirme que le dossier serait pris au sérieux même si rien ne laisse encore penser à une offensive imminente.