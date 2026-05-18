Mercato Galatasaray : Bernardo Silva pour servir Osimhen ?

Avec son quatrième titre de suite remporté, Galatasaray veut frapper fort dès le début du mercato et assouvir sa domination sur la ligue encore plus. Dans ce contexte, les Lions visent le Portugais de Man City, Bernardo Silva, en fin de contrat cette année.

Tout pour un duo Bernardo / Osimhen ?

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Une signature de Bernardo Silva serait une grande avancée pour Galatasaray S.K. Il retrouvera d’abord un de ses meilleurs coéquipiers en la personne de İlkay Gündoğan, mais aussi Leroy Sané. Mais l’argument pour convaincre les dirigeants, c’est celui-ci : un duo avec Victor Osimhen.

Avec la qualité de passe et la vision de jeu du Portugais, le Nigérian n’aura besoin que de se démarquer pour montrer sa puissance de feu et son efficacité devant le but et, encore une fois, écraser la concurrence sur le championnat turc.

Un championnat parfait pour lui

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En regardant bien, c’est un championnat qui correspondrait bien au métronome portugais. Que ce soit en termes de contrôle de balle, mais aussi de vista, le Portugais ne risque pas d’avoir le mal du pays, et son adaptation sera rapide et simple à Galatasaray.

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Sans oublier son sens du but dans les moments critiques ou quand il est en position de force. Tout est en place pour que Bernardo Silva soit le mieux accueilli possible et dans sa meilleure forme.