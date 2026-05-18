Mercato PSG : Campos négocie une arrivée surprise à 45 M€

La direction du PSG ambitionne de solidifier sa défense lors du mercato estival. Luis Campos serait d’ailleurs en négociations pour faire venir le roc défensif du Sporting, Ousmane Diomande.

Mercato : Luis Campos insiste pour faire venir Ousmane Diomande au PSG

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Même si le Paris Saint-Germain reste concentré sur sa finale de Ligue des champions face à sa finale, ses dirigeants s’activent en coulisse. La priorité du mercato sera sans doute de renforce la défense. Et pour ce faire, la direction du PSG a jeté son dévolu sur Ousmane Diomande.

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La BBC le confirme, le directeur sportif Luis Campos est déjà passé à l’action en contactant directement son entourage. L’international ivoirien est une valeur sûre du Sporting Portugal avec 30 rencontres disputées cette saison. Ses grosses performances ont très largement convaincu Luis Campos et le PSG. Les négociations entre les différentes parties seront cependant très complexes.

Une forte concurrence se met en place

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Ousmane Diomande a prolongé en janvier dernier son contrat avec le Sporting Portugal. Le joueur 22 ans est lié au club portugais jusqu’en 2030. Cela signifie que Luis Campos et la direction du Paris SG devront faire preuve de générosité ainsi que de persuasion pour le déloger.

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Son prix de vente est estimé à 45 millions d’euros par Transfermarkt. Le PSG devra aussi affronter une rude concurrence sur ce dossier. Des clubs européens comme l’AC Milan, Newcastle et Crystal Palace sont aussi à ses trousses. Ce qui risque de faire grimper les enchères pour son transfert.