Dégraissage massif à l’OM : Le verdict tombe pour Emerson !

L’OM, en proie à des difficultés financières, devra se débarrasser de certains joueurs afin de soulager ses finances. Emerson Palmieri ne songe cependant pas à quitter le navire marseillais.

Mercato OM : Emerson Palmieri n’a pas l’intention de s’en aller

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Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne vont pas badiner pendant le mercato estival. Le club dirigé par Stéphane Richard enregistre un déficit abyssal de plus 100 millions d’euros. Privé en plus d’une qualification en Ligue des champions, l’OM devra vendre en vue d’assainir ses finances qui sont dans le rouge. L’opération dégraissage sera lancée dans les prochaines semaines.

Plusieurs seront ainsi invités à faire leurs valises. Emerson Palmieri a notamment été cité parmi les potentiels départs. Sauf que la latéral gauche italien n’envisage pas de quitter l’OM aussitôt. Après la victoire face au Stade Rennais (3-1), il a confirmé son envie de rester. Il compte honorer son contrat expirant en juin 2027 et se battre pour le club olympien.

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« J’ai un contrat ici. Il me reste encore deux ans, je crois : une année fixe et une autre en option. J’ai un contrat et je le respecterai. Je suis ici parce que je suis heureux d’être à Marseille », a assuré Emerson Palmieri dans des propos rapportés par Ouest France.

Un profond attachement au Vélodrome

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Le défenseur italo-brésilien s’éclate sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Emerson Palmieri est d’ailleurs sous le charme de l’ambiance unique du Vélodrome. Un endroit où il a vécu des moments inoubliables.

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« Je n’avais jamais ressenti de telles émotions auparavant, avec ces supporters et dans ce stade (…) c’est quelque chose de spécial ». Il disputé au total 37 rencontres cette saison. Et il reste prêt à aider son équipe.