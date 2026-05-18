Mercato Stade Rennais :  le deuxième deal de l’été bouclé ?

Le Stade Rennais et plusieurs géants de Ligue s’arrachent un ailier prolifique en vue du prochain mercato estival. Le FC Lorient a fixé ses exigences financières.

Stade Rennais Mercato : Pablo Pagis se rapproche de Rennes

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Le nom de Pablo Pagis revient partout. Après une saison très solide avec le FC Lorient, l’ailier français s’impose désormais comme l’un des dossiers brûlants du prochain mercato estival. En Ligue 1, plusieurs clubs avancent déjà leurs pions.

Selon Le Télégramme, l’OM, le Stade Rennais, le RC Lens et même le Paris FC suivent attentivement l’évolution du dossier. Lorient, lui, ne compte pas brader son joueur. Les Merlus réclameraient environ 25 millions d’euros, soit 20 millions fixes et 5 millions de bonus.

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Un prix élevé, certes. Mais les chiffres du crack lorientais sont convaincants. En 27 matches de Ligue 1 cette saison, Pablo Pagis a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives. Des statistiques qui confirment sa montée en puissance et son impact dans les zones offensives.

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Son profil séduit beaucoup de monde. Mobile, généreux dans l’effort et capable d’occuper plusieurs postes devant, il colle parfaitement aux attentes des clubs ambitieux. À l’OM, son nom prend d’autant plus d’ampleur que l’avenir de Mason Greenwood reste incertain. Plusieurs mouvements offensifs sont d’ailleurs attendus à Marseille cet été.

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Du côté du Stade Rennais, Franck Haise apprécierait son profil. Les dirigeants rennais préparent déjà une offre pour la pépite. Le RC Lens, lui aussi, reste très attentif. Les Sang et Or veulent renforcer leur attaque avant leur retour en Ligue des Champions. Le club nordiste semblait même avoir une longueur d’avance il y a encore quelques semaines. Le Paris FC tente également de s’inviter dans la bataille.