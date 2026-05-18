RC Lens – Malang Sarr : la fin, coup à 0€ pour Nice, SRFC et le FCN

Malang Sarr, à 27 ans, arrive au bout de son aventure au RC Lens. Sauf levée d’option par le RC Lens, le défenseur gaucher sera libre le 30 juin 2026. Un dossier discret, mais qui pourrait bien agiter le mercato d’été en Ligue 1.

Une saison entre rotation et Coupe de France

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On l’avait perdu de vue. On le retrouve. Arrivé au RC Lens en juillet 2024 après un parcours européen plus que respectable, l’OGC Nice, Chelsea FC, FC Porto et l’AS Monaco, Malang Sarr a vécu une saison 2025/2026 en demi-teinte. Du côté de la Ligue 1, le natif de Nice a été utilisé en rotation, sans jamais s’installer définitivement dans le onze de départ. En Coupe de France, en revanche, c’est une autre histoire. Cinq matchs, cinq titularisations, soit 100 % du temps de jeu sur la compétition.

Le staff du RC Lens a compté sur lui dans les moments qui comptaient. Son profil de gaucher, propre techniquement, capable de dépanner en arrière latéral gauche, en fait un atout précieux dans un effectif sans surnombre. Sauf que voilà : son contrat s’achève le 30 juin 2026. Avec une nuance importante.

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Une option d’une année dans les mains du RC Lens C’est tout l’enjeu du dossier. Lens dispose d’une option contractuelle lui permettant de prolonger le défenseur d’une saison supplémentaire. Une clause qui change tout. Si elle est levée, Sarr reste Sang et Or pour l’exercice 2026/2027. Si elle ne l’est pas, il quitte le nord libre de tout engagement.

Le club n’a pas encore tranché. Les discussions internes commencent à peine et la décision finale dépendra aussi des arrivées et des départs prévus au mercato estival. Recruter un central gaucher coûte cher. Garder un joueur expérimenté, international en sélections jeunes, passé par la Premier League et la Liga Portuguesa, revient bien moins cher. Sur le papier, l’option a tout pour être activée. Sur le terrain, rien n’est figé.

L’OGC Nice, un retour qui parle aux Aiglons

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Et puis il y a Nice. Évidemment. Le Gym l’a formé. Il y a fait ses débuts professionnels dès 16 ans. Il y a été capitaine. Et il en est parti en 2020, libre, vers Chelsea. Six ans plus tard, le scénario d’un retour à la maison fait écho côté Allianz Riviera. Le club azuréen cherche à structurer sa défense, et Sarr offre exactement ce que peu de joueurs proposent sur le marché français : un central gauche, expérimenté, polyvalent, avec une vraie culture européenne.

Rennes, Nantes : deux pistes crédibles

L’OGC Nice n’est pas seul sur le dossier. Deux autres clubs de Ligue 1 surveillent attentivement la situation. Le Stade Rennais d’abord. Le club breton a besoin de stabilité défensive et de joueurs capables de tenir la cadence européenne. Sarr coche les cases.

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Le FC Nantes ensuite. Plus modeste financièrement, mais toujours en quête de cadres pour ne plus revivre les fins de saison sous tension. Un défenseur de 27 ans, déjà passé par les plus grands championnats, à un prix abordable, c’est exactement le profil que cherche la direction sportive nantaise.

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À cette différence près que les deux clubs devront composer avec un acteur incontournable : Lens et son option. 15 M€, gratuit, ou prêt ? Les scénarios sur la table. Trois pistes coexistent aujourd’hui, et toutes dépendent de la décision lensoise.

Premier scénario : Lens lève l’option. Sarr reste, et le dossier se referme jusqu’en 2027.

Deuxième scénario : transfert sec dès cet été, autour de 10 à 12 millions d’euros. Si un club anticipe et propose une offre suffisante, Lens peut être tenté d’encaisser plutôt que de prendre le risque d’un départ libre dans douze mois.

Troisième scénario : engagement gratuit au 1er juillet. Si l’option n’est pas levée, Sarr signe où il veut. Sa valeur marchande estimée à 15 millions d’euros en fait, dans ce cas, l’une des meilleures affaires possibles du mercato français.

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Le prêt, lui, semble écarté. À 27 ans, le défenseur cherche de la stabilité, pas une parenthèse.

Ce qu’il faut retenir

Le cas Malang Sarr est moins médiatisé que d’autres dossiers chauds du mercato, mais il pourrait peser lourd. Le RCL tient la clé. L’OGC Nice rêve. Le SRFC et son voisin le FCN guettent. À 27 ans, un défenseur central gaucher, formé à la française et rodé à l’Europe, ça ne court pas les pelouses.

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Reste à savoir si le RC Lens cochera la fameuse case « option » avant la fin juin. La réponse risque de tomber très vite.