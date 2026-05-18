ASSE : Puel face à un gros défi contre Saint-Etienne

Claude Puel, entraîneur de l’OGC Nice, appréhende le match contre l’ASSE en barrages comme celui de la survie du club azuréen.

Claude Puel : « Il faut très vite se mettre en ordre de match »

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L’ASSE recevra l’OGC Nice au stade Geoffroy-Guichard, dans le cadre du match aller des barrages pour la montée des Verts et pour le maintien des Aiglons en Ligue 1. Avant ce rendez-vous, Claude Puel a remobilisé sa troupe. En effet, son équipe a fini sur un décevant match nul (0-0) contre le Metz, lanterne rouge et condamné à la relégation en Ligue 3 avant la rencontre.

Le Gym a globalement fini le championnat sur un série négative de 6 défaites, 8 matchs nuls et une seule victoire. Les Niçois n’ont plus de joker. Ils doivent rebondir immédiatement contre l’AS Saint-Etienne pour espérer rester dans l’élite.

« Très vite, il faut passer à autre chose. Ce n’est pas la peine de s’appesantir, il faut très vite se mettre en ordre de match », a-t-il déclaré sur Ligue 1+, à l’issue de la dernière journée de Ligue 1.

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Pour se remettre en ordre de bataille, les Aiglons auront besoin de « beaucoup de résilience », selon leur coach. « Depuis que je suis là, il y a eu beaucoup de mésaventures, de vents contraires. Chaque fois, nous sommes repartis », a-t-il rassuré.

ASSE – Nice : Puel évoque un match pour « la survie »

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Avant d’affronter l’ASSE, doublement, l’OGC Nice disputera la finale de la Coupe de France contre le RC Lens, le vendredi 22 mai au stade de France. Un match que Claude Puel mettra à profit pour préparer son équipe contre les Verts.

« C’est dans ce genre de situation que se révèlent les caractères, avec l’envie de renverser la table. D’abord contre cette belle équipe de Lens. Puis contre l’AS Saint-Étienne, on jouera notre survie », a-t-il indiqué.

Alors que le match de barrage retour à l’Allianz Riviera est menacé de huis clos, le technicien des Niçois espère bénéficier de l’important soutien de leurs supporters. « On a besoin d’eux, pas simplement pour la coupe de France, mais aussi face aux Stéphanois », a-t-il déclaré.

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