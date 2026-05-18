INFO Mercato : Un phénomène offensif proche de signer au PSG

À une dizaine de jours de la finale de la Ligue des Champions, le PSG s’active en coulisses pour boucler certains dossiers chauds. Un phénomène offensif serait ainsi proche de signer en faveur du club de la capitale.

Mercato PSG : Un jeune ailier dit oui au Paris SG

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À l’approche de la finale de la Coupe Gambardella entre le PSG et le Montpellier HSC, ce vendredi, au Stade de France en lever de rideau de la finale de la Coupe de France, plusieurs titis de la génération 2008 attirent l’attention de clubs français et étrangers. C’est notamment le cas de l’ailier droit, Adam Ayari.

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Suivi de près par l’Ajax Amsterdam, dont il a visité les installations il y a quelques semaines, le joueur de 18 ans, en fin de contrat aspirant le 30 juin prochain, doit prochainement statuer sur son avenir. Mais malgré l’intérêt du club néerlandais, la tendance serait clairement à une prolongation avec le Paris Saint-Germain.

🚨Adam Ayari devrait bien signer son premier contrat professionnel au #PSG. Les discussions sont très bien engagées avec le jeune attaquant, également approché par l’Ajax Amsterdam. Luis Campos impliqué dans le dossier. #Mercatohttps://t.co/MdltnfLfpY — Benjamin Quarez (@B_Quarez) May 18, 2026

D’après le journal Le Parisien, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, se serait personnellement impliqué pour convaincre Ayari de poursuivre son apprentissage avec les Rouge et Bleu. Considéré comme l’un des cadres de son équipe sur la scène nationale et continentale, l’international français U18 s’est particulièrement illustré en Youth League, compétition dans laquelle il a inscrit cinq buts et trois passes décisives.

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« En interne, la confiance est de mise quant à l’issue favorable des négociations. Luis Campos s’est personnellement impliqué dans le dossier, tenant un discours très positif sur la progression du joueur et les perspectives qui l’attendent au club. Selon nos informations, Adam Ayari privilégie désormais la signature de son premier contrat professionnel chez les champions d’Europe.

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Les discussions ont nettement avancé ces derniers jours et devraient aboutir à une signature dans les prochaines semaines », explique le quotidien régional. Une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui blinde ainsi l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs.