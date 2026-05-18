Mercato : Rebondissement, un concurrent double le FC Lorient

Alors que le FC Lorient semblait avoir pris une avance importante dans le dossier Will Still, l’AJ Auxerre est revenue en force ces derniers jours. Le technicien belgo-britannique figure désormais parmi les grandes priorités du club bourguignon, qui multiplie les discussions en coulisses.

Mercato FC Lorient : Auxerre accélère pour Will Still

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Le dossier Will Still connaît un important retournement de situation. Annoncé proche du FC Lorient afin de succéder à Olivier Pantaloni, l’ancien entraîneur du RC Lens attire désormais très fortement l’AJ Auxerre. Selon les informations dévoilées par Sky Sport et relayées par Sacha Tavolieri, le club bourguignon pousse activement pour convaincre le technicien belge de rejoindre l’Abbé-Deschamps.

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Ces dernières semaines, Lorient apparaissait pourtant comme le grand favori dans ce dossier mais Auxerre a décidé d’accélérer. En interne, les dirigeants de l’AJA apprécient particulièrement le profil moderne du coach de 33 ans, sa capacité à bâtir un collectif compétitif ainsi que son expérience du football français. Le 15e de Ligue 1 aurait même déjà entamé des échanges avancés avec l’entourage de l’ancien entraîneur de Reims et Lens.

Auxerre veut doubler Lorient

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Ce retour offensif de l’AJA rebatt totalement les cartes dans ce dossier. Malgré le maintien obtenu par Christophe Pélissier après la victoire face à Lille, l’avenir du technicien français reste incertain en Bourgogne. Les dirigeants auxerrois réfléchissent déjà à un nouveau cycle pour les prochaines saisons.

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Toujours très coté sur le marché français malgré son récent passage contrasté à Lens, Will Still conserve une forte attractivité auprès des clubs de Ligue 1. Son avenir pourrait désormais se jouer entre le FC Lorient et Auxerre, alors qu’une réponse du technicien belge est attendue dans les prochains jours.