Mercato FC Nantes : Der Zakarian viré, Grégory Poirier attendu à Nantes

Le FC Nantes n’a pas tardé à lancer les recherches après le départ de Michel Der Zakarian. Et une piste se détache déjà : Grégory Poirier. Libre de tout contrat, l’ancien entraîneur du Red Star va prendre les commandes de l’équipe.

Mercato FC Nantes : Grégory Poirier tout proche du banc nantais après l’éviction de Michel Der Zakarian

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Le FC Nantes cherche son nouvel entraîneur. La priorité des dirigeants va vers Grégory Poirier, libre après son passage remarqué au Red Star. Les négociations avancent ces dernières heures, selon Ouest-France. Le club espère signer un contrat de deux ans et le voir diriger l’entraînement dès ce mardi après-midi.

Ce choix intervient après le refus de Christophe Pélissier, approché plus tôt ce lundi. Une décision urgente s’imposait. Nantes occupe la dernière place de Ligue 2, sans aucun point en trois matchs. Face à cette situation critique, la direction a tranché : elle a limogé Michel Der Zakarian seulement 68 jours après son arrivée. Ce troisième retour court de MDZ s’achève après la lourde défaite concédée à domicile contre Rodez (2-5), venant s’ajouter aux revers initiaux face au Red Star (0-1) et Laval (1-2).

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Samedi soir, le technicien sentait le couperet approcher et laissait éclater son amertume. « Si je me fais renvoyer, j’irai à la retraite… Si on n’est pas contents de notre travail, qu’on me renvoie et basta. Je dirai les choses en face aussi. Pas qu’à ma direction, car la direction m’a repris, m’a donné l’opportunité de revenir, mais les joueurs, il faut qu’ils se bougent le cul aussi, faut arrêter un peu. Il n’y a pas eu l’envie de se battre, ni de bonne agressivité ou de mauvaise, rien. Donc tu ne peux pas gagner un match. », a-t-il dit.

Selon Der Zakarian, les joueurs sont notamment responsables du sale temps que traverse l’équipe. Ils ne sont pas motivés et ne montrent pas sur le terrain qu’ils veulent rafler des points. La situation pourrait être compliquée pour un autre coach.

Grégory Poirier pour relancer les Canaris ?

Grégory Poirier apparaît désormais comme le favori pour lui succéder. Ouest-France indique qu’il a dit oui pour relever la maison jaune qui tremble depuis le début de la saison. Le deal serait complètement bouclé entre les deux parties. Les Kita estiment qu’il a les atouts pour faire le job à Nantes.

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L’ancien milieu de terrain a notamment entraîné Sedan et Martigues avant de se faire un nom au Red Star. Ces deux dernières saisons, son travail avec le club francilien a renforcé sa réputation. La saison passée, il avait notamment conduit le Red Star jusqu’aux barrages d’accession à la Ligue 1.

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Nantes espère donc boucler rapidement son arrivée. Relégué en Ligue 2 après une dernière saison compliquée, le FCN ambitionnait de retrouver l’élite à la fin de cette campagne. Après trois journées, le club doit déjà changer de cap. Et Grégory Poirier pourrait être chargé de remettre les Canaris sur les rails.

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