Mercato FC Nantes : Tylel Tati vers l’Allemagne cet été ?  

Le jeune roc du FC Nantes, Tylel Tati est annoncé sur le départ. Un géant de Bundesliga flaire le coup pour ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Un cador allemand vise Tylel Tati

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Tylel Tati affole déjà l’Europe. À 18 ans, le défenseur central du FC Nantes attire les plus grands clubs du continent, et la liste continue de s’étendre. Après le PSG et le FC Barcelone, un nouveau géant entre dans la danse : le Bayern Munich.

Selon les indiscrétions, le club bavarois a pris contact avec les dirigeants nantais pour connaître les conditions d’un possible transfert du jeune Français. Mais les Allemands ne sont pas seuls. La Juventus et l’AC Milan suivent aussi le dossier avec beaucoup d’attention.

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À Nantes, le jeune crack est mis sur le marché, mais il faudra sortir le chéquier. Les Canaris réclament près de 50 millions d’euros pour laisser partir leur pépite, sous contrat jusqu’en juin 2030. Une somme énorme pour un joueur estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt. Malgré son jeune âge, Tylel Tati a déjà disputé 20 rencontres de Ligue 1 cette saison, preuve de la confiance accordée par son club.

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La décision est déjà prise au FC Nantes : le défenseur ne devrait pas accompagner les Jaune et Vert en Ligue 2. Fragilisé financièrement après la relégation, le club cherche des liquidités avant son passage devant la DNCG. La famille Kita prépare plusieurs ventes importantes, et celle de Tati pourrait rapporter le jackpot. Si le Bayern Munich passe rapidement à l’action avec une offre solide, Nantes pourrait bien céder son joyau dès cet été.