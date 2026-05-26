Mercato : Le Stade Rennais négocie un transfert en Allemagne

La direction du Stade Rennais veut brader un indésirable lors du prochain mercato estival. Les négociations sont en cours.

Mercato Stade Rennais : Le sort d’Albert Gronbaek déjà scellé ?

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15 millions d’euros investis, zéro bénéfice retourné. C’est le terrible bilan d’Albert Gronbaek au Stade Rennais. Prêté en janvier dernier au Hambourg SV avec une option d’achat fixée à 5 millions d’euros, le milieu danois a fini par séduire l’Allemagne après des débuts discrets.

Selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport Allemagne, le club allemand souhaite conserver le joueur. Mais pas à n’importe quel prix. Hambourg exige une ristourne et négocie déjà l’option à la baisse. En clair, le HSV veut Gronbaek, mais à prix bradé.

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Recruté à prix d’or durant l’été 2024 chez les Norvégiens de Bodo/Glimt, le meneur de jeu devait porter le projet breton. Deux ans plus tard, c’est le contraire. Il a été envoyé en prêt à Southampton et au Genoa. C’est échec. Pas en odeur de sainteté à Rennes, le Danois a pris la direction de l’Allemagne.

Lié aux Rouge et Noir jusqu’en 2029, Albert Gronbaek n’a plus sa place en Bretagne. Hambourg l’a bien compris et profite de la situation. Relancé, compétitif et performant, le Danois a retrouvé sa valeur sur le terrain, mais le club allemand refuse de payer les 5 millions d’euros.

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Pour les dirigeants rennais, c’est une mauvaise nouvelle. Ils vont céder aux exigences allemandes et enregistrer une perte financière colossale ou ils vont récupérer un joueur indésirable. Peu importe l’issue de ce bras de fer, le Stade Rennais restera le grand perdant.