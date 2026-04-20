Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’un phénomène suisse

Le PSG jette toutes ses forces dans la course pour Johan Manzambi. Pour le milieu prodige de Fribourg, une bataille de géants s’annonce lors du prochain mercato estival.

Mercato : Le PSG fonce sur Johan Manzambi

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos et le coach, Luis Enrique préparent certains coups en vue du prochain mercato estival. L’équipe a besoin de renforts pour livrer de solides performances la saison prochaines. L’une des cibles prioritaires est Johan Manzambi.

Le milieu suisse affole les compteurs. Ses performances avec Fribourg lui valent une cote exceptionnelle sur le marché européen. Cette saison, il a inscrit 6 buts et servi 5 offrandes. Le Paris SG n’est pas seul sur le coup. De grands noms comme Manchester United, Arsenal, Chelsea, Naples ou le Bayern Munich surveillent le dossier. Mais la donne change radicalement avec l’entrée en scène des deux géants de la Liga.

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Selon le journaliste Ekrem Konur, le Real Madrid et le FC Barcelone rejoignent la liste des prétendants. L’arrivée des deux cadors espagnols complique les affaires parisiennes. Certes, Barcelone dispose de moyens limités face à la force de frappe du Qatar, mais le prestige historique du Real Madrid et sa puissance financière pourraient chambouler les choses.

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Pour convaincre l’international suisse, la direction du Paris Saint-Germain devra lui garantir un temps de jeu conséquent et un rôle central dans le projet sportif. Le club de Fribourg, quant à lui, se frotte les mains. Avec un contrat courant jusqu’en 2030, la valeur du joueur est estimée à 35 millions d’euros. Un montant un peu élevé, mais qui ne semble plus effrayer personne.