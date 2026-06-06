France – Côte d’Ivoire : Le sourire de Désiré Doué, ce que c’était – Opinion

Quand Guéla Doué a marqué pour la Côte d’Ivoire contre la France (1-2), son cadet Désiré Doué a souri. Et certains y ont aussitôt lu un geste de trahison du deuxième qui, selon certaines théories, supporterait secrètement la Côte d’Ivoire, presque une faute. C’est mal connaître ce que vivent deux frères sur et en dehors d’un terrain, lorsqu’ils sont dans des équipes opposées.

Oui, Désiré Doué supporte aussi la Côte d’Ivoire

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Ce sourire de Désiré Doué, c’est celui de la complicité familiale. Celui des défis lancés à la maison entre deux frères, ceux qu’on se promet en riant. On imagine très bien Désiré glisser à son aîné Guéla, avant ce France–Côte d’Ivoire : « On va vous corriger, ça va être vite fait. »

Alors quand le scénario s’inverse, le sourire en dit long : « Ouais… je sens que je vais me faire chambrer. »

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Et puis n’oublions pas l’essentiel : les frères Doué sont ivoiriens autant que français. Ils portent les deux maillots dans le cœur, avec une priorité pour celui qu’ils défendent, mais sans jamais renier l’autre.

Enfin, remettons les choses à leur place : c’était un match amical. Une rencontre sans enjeu, où l’on a le droit de s’amuser. La France a certes perdu sa première place au classement de la FIFA après le revers concédé face à la Côte d’Ivoire, mais cette défaite ne saurait traduire le niveau réel des Bleus.

Même si des Ivoiriens, pour plaisanter, se disent d’office champions du monde, il ne faut pas oublier leur chanson devenue culte après la défaite à Marseille contre l’équipe de France : « On n’a pas gagné, mais on s’en fout. » Cela permet de mieux comprendre l’humour des Ivoiriens, un peuple qu’aucune défaite ne saurait ébranler.

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Le football, c’est quoi déjà ? Un sport de tolérance et de partage. Ce sourire en était la plus belle preuve. Déjà qu’on peut rire d’un joli but d’un adversaire, on le peut davantage quand c’est un frère, qui plus n’est pas attaquant, qui marque.

Guéla Doué est un arrière latéral droit de métier. Son frère Désiré peut même se demander aussi « mais qu’est ce qu’il fichait là lui », et tout cela peut aussi expliquer le sourire qu’il avait tant de mal à dissimuler.